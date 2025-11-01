https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-gelismekte-olan-ulkelerle-karsilastirildiginda-turkiyenin-1100675643.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin performansı açıkça önde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 programında 'Ekonominin Ön Safları: Ticaret Çatışmaları ve Yeni Küresel Rekabetler' başlıklı konuşma gerçekleştirdi.Küresel belirsizliğin hiç bu kadar yoğun hissedilmediğini dile getiren Şimşek, buna rağmen küresel ekonomi dirençli kaldığı için piyasa algısının hala olumlu olduğunu söyledi.Son yıllarda küresel ekonomideki büyüme oranlarının önceki dönemlere göre daha düşük olmasından bahseden Şimşek, küresel anlamda karşılarında çok sayıda zorluğun bulunduğunu, bunlardan başlıcalarının 'küresel ticaretteki korumacılık', 'yüksek küresel borçluluk', 'yaşlanan nüfus', 'yapay zekanın muhtemel yıkıcı sonuçları', 'iklim değişikliğinin etkileri' ve 'jeopolitik gerilimler' olduğunu anlattı.Şimşek, küresel ticaretteki korumacılığın artık yeni normal haline geldiğini belirterek, zaman zaman Çin ile ABD arasında olduğu gibi geçici yumuşamalar yaşansa da uzun vadeli eğilimin değişecek gibi görünmediğini bildirdi.Bundan 20 yıl önce Çin'in küresel imalattaki payının yüzde 9'un altında olduğunu, bugün söz konusu oranın yüzde 30'un üzerine çıktığını kaydeden Şimşek, "Aynı eğilim devam ederse bu pay yüzde 45'e bile çıkabilir. Kim pay kaybetti? Genel olarak Batı. ABD'nin küresel imalattaki payı yüzde 22'den yüzde 11'e geriledi. Avrupa Birliği yaklaşık 10 puan kaybetti. Japonya da öyle. İşte korumacılığın asıl nedeni bu" diye konuştu.'Türkiye görece daha az kırılgan'Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin bu süreçte görece daha az kırılgan olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Şimşek, Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine Türkiye'den kesintisiz ulaşım sağlanabilecek Kalkınma Yolu Projesi'nin ülkeye sağlayacağı katkılardan bahsederek, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Çin'e uzanan koridorlara ilişkin örnekler verdi.'Düşük borçluluğumuz avantaj'Bakan Şimşek, Türkiye'nin hizmetler ihracatında çok güçlü olduğunu belirterek, bu yıl hizmet ticareti fazlasının 65 milyar dolar civarında olacağını, mal ticaretinde açık verilse de turizm, müteahhitlik, sağlık turizmi, eğitim ve yaratıcı endüstrilerde güçlü olduklarını söyledi.Son 25 yılda küresel borcun GSYH'ye oranının dramatik şekilde artarak yüzde 324'e çıktığını dile getiren Şimşek, "Türkiye'de bu oran yüzde 89. Bu önemli bir avantaj ve altyapı, eğitim ve sağlık harcamalarına daha fazla alan açmamızı sağlıyor. Borç yükü yüksek ülkeler aynı şansa sahip değil. Biz bu alanı, yapısal reformlar, üretkenliği artıracak yatırımlar, yapay zeka ve yeşil dönüşüm için kullanıyoruz" şeklinde konuştu.Şimşek, küresel alanda nüfusun yaşlanmasının bir başka problem olduğunu kaydederek, "Türkiye bu konuda da avantajlı. Henüz yaklaşık 20 yıllık demografik fırsat penceremiz var. Kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Ayrıca gümüş ekonominin, yani yaşlı nüfus ekonomisinin küresel hacim olarak 5.5 trilyon dolardan 8.5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Türkiye bu alanda hem sağlık hem yaşlı bakım hizmetlerinde uluslararası bir merkez haline gelebilir" açıklamasında bulundu.'Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin performansı açıkça önde'Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, şu an uygulamakta oldukları dezenflasyon programına değinerek, "Amacımız fiyat istikrarını sağlamak, mali disiplini güçlendirmek ve cari açığı azaltmak. Bu alanda ciddi ilerleme var. Yapısal dönüşüm sürdürülebilirlik için kilit unsur. Programın ikinci evresindeyiz, ilerleme kayda değer. Enflasyonu yeniden tek haneye indirmeyi hedefliyoruz" dedi.İhracatta yüksek ve orta teknolojiye sahip ürünlerin payının arttığını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

