Yunanistan'da çığ düştü: En az 4 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da çığ düştü: En az 4 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Vardousia dağlarında meydana gelen çığda en az dört dağcı hayatını kaybetti. 27.12.2025, Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın orta kesiminde bulunan Vardousia dağlarında meydana gelen bir çığda zirveye ulaşmaya çalışan en az dört dağcı hayatını kaybetti.Kathimerini gazetesinin bildirdiğine göre, Vardousia dağının en yüksek zirvesi olan Korakas'a doğru giden üç turist kayboldu.Turistlere telefonla ulaşma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, yakınları kişilerin kayıp olduğunu bildirdi.Habere göre yaklaşık 35 yaşında bir kadın da, Phocis'in kuzeybatısındaki Vardousia dağlarında kayboldu.Gazetenin haberine göre, başlatılan arama kurtarma operasyonunda, dronlar ve özel eğitimli köpekler de kullanılarak turistlerin cesetleri bulundu.

