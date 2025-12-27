Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt hamile olduğunu açıkladı: Görevinden ayrılacak mı?
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt hamile olduğunu açıkladı: Görevinden ayrılacak mı?
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Mayıs 2026'da bir kız bebek beklediğini açıkladı, görevine hamileliği süresince devam edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, hamile olduğunu duyurarak Mayıs 2026’da bir kız çocuğu beklediğini açıkladı. Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Fox News’un, Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Leavitt hamileliği süresince basın sözcüsü görevini sürdürmeye devam edecek. Haberde ayrıca, Leavitt’in ABD tarihinde görevdeyken hamile olan ilk Beyaz Saray basın sözcüsü olduğu belirtildi.Trump, 16 Kasım 2024’te Leavitt’i Beyaz Saray basın sözcüsü olarak atamıştı. Leavitt, daha önce Trump’ın seçim kampanyasında ulusal basın sözcülüğü yapmış ve ilk Trump yönetiminde yardımcı basın sözcüsü olarak görev almıştı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt hamile olduğunu açıkladı: Görevinden ayrılacak mı?

01:52 27.12.2025
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Mayıs 2026’da bir kız bebek beklediğini açıkladı, görevine hamileliği süresince devam edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, hamile olduğunu duyurarak Mayıs 2026’da bir kız çocuğu beklediğini açıkladı.
Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İsteyebileceğimiz en büyük Noel hediyesi… Mayıs 2026’da dünyaya gelecek bir kız bebek. Eşim ve ben ailemizi büyütmenin heyecanını yaşıyoruz ve oğlumuzun ağabey olmasını izlemek için sabırsızlanıyoruz.
Fox News’un, Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Leavitt hamileliği süresince basın sözcüsü görevini sürdürmeye devam edecek. Haberde ayrıca, Leavitt’in ABD tarihinde görevdeyken hamile olan ilk Beyaz Saray basın sözcüsü olduğu belirtildi.
Trump, 16 Kasım 2024’te Leavitt’i Beyaz Saray basın sözcüsü olarak atamıştı. Leavitt, daha önce Trump’ın seçim kampanyasında ulusal basın sözcülüğü yapmış ve ilk Trump yönetiminde yardımcı basın sözcüsü olarak görev almıştı.
