Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonuçları açıklandı. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü yanlarında olan Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonuçları çıktı. Raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” ifadesine yer verildi.Uyuşturucu testi sonuçları açıklandıCNN Türk'ün haberine göre, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanlarında olan Sultan Nur Ulu’dan alınan saç ve kan örnekleri sonuçları çıktı. Hazırlanan raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” ifadesine yer verildi.Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun olay gecesi uyuşturucu etkisinde oldukları iddiası gündem olmuştu. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılık ifadesinde “Ablam ve Sultan uyuşturucu madde kullanmış olabilir” demişti.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonuçları açıklandı.
