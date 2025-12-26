Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı: Ünlü isim nasıl düştü?
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı: Ünlü isim nasıl düştü?
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, bilirkişi raporu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Rapora göre, sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.Dengesini bozan bir dış kuvvet vurgusu Sabah'ın haberine göre, Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.
10:52 26.12.2025 (güncellendi: 10:53 26.12.2025)
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda, Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği belirtildi.
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, bilirkişi raporu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Rapora göre, sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.

Dengesini bozan bir dış kuvvet vurgusu

Sabah'ın haberine göre, Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.
Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.
TÜRKİYE
Güllü'nün kızı Silivri Cezaevi'ne gönderildi: Cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi
24 Aralık, 12:48
