Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı: Ünlü isim nasıl düştü?

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda, Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, bilirkişi raporu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Rapora göre, sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.Dengesini bozan bir dış kuvvet vurgusu Sabah'ın haberine göre, Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.

