NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa'yı uyardı: 'AB, NATO'ya alternatif olmamalı'

27.12.2025

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte verdiği demeçte, AB’nin güvenlik alanında kendi yoluna gitmeye karar vermesi halinde yalnızca kendisine zarar vereceğini belirterek Avrupa’daki üye ülkelerin bunun yerine Washington’un taleplerine uyması ve ordularına daha fazla harcama yapması gerektiğini ifade etti.“Politikamızı Washington’dan gelen belgeler üzerinden şekillendirmeyi bırakmalıyız” diyen Alman siyasetçinin bu görüşüne katılıp katılmadığı soruna yanıt veren Rutte, NATO söz konusu olduğunda “AB’den daha fazlası var” uyarısında bulundu.Rutte, ABD öncülüğündeki NATO içinde AB üyesi ülkelerin toplam ekonomik çıktının yalnızca yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirterek Washington’un Avrupalı NATO ortaklarından 'tek büyük beklentisinin' daha fazla savunma harcaması yapılması ve Avrupa’nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi olduğunu savundu.ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında Lahey’de düzenlenen zirvede NATO üyelerini 2035 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’lerinin yıllık yüzde 5’ine çıkarmayı taahhüt etmeye zorlamıştı. Söz konusu bu çağrı, Slovakya ve İspanya dahil bazı ülkelerin tepkisini çekmişti. Artışı 'kesinlikle imkansız' olarak niteleyen İspanya, en sert muhalefeti göstermiş ancak Trump yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde gümrük tarifeleri uygulamakla tehdit etmişti.Kasım ayında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB’nin ABD’nin barış girişimlerini geciktirdiğini ve 'savaş planladığını' dile getirmişti. Aynı ayın başlarında New York Times ise Washington’un, tırmanma riskinin arttığına dikkat çekerek Kiev’in Avrupalı destekçilerini çatışmayı uzatmaktan kaçınmaları yönünde uyardığını aktarmıştı.Moskova, çatışmaların bloğun doğuya doğru süregelen genişlemesinin tetiklediği bir NATO vekalet savaşı olduğunu dile getiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın çıkarlarına saygı gösterildiği sürece blok ile doğrudan bir karşı karşıya gelme niyetinin bulunmadığını ifade etmişti.

