https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/nato-genel-sekreteri-rutte-avrupayi-uyardi-ab-natoya-alternatif-olmamali-1102289810.html
NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa'yı uyardı: 'AB, NATO'ya alternatif olmamalı'
NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa'yı uyardı: 'AB, NATO'ya alternatif olmamalı'
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte ABD öncülüğündeki NATO'nun hem ekonomik hem de askeri açıdan Avrupa Birliği'nden (AB) daha büyük olduğunu belirterek AB'nin NATO'ya... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T16:15+0300
2025-12-27T16:15+0300
2025-12-27T16:15+0300
poli̇ti̇ka
nato
ab
macaristan
slovakya
avrupa
mark rutte
donald trump
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092715501_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_1cba06f7eccf26cf7d032529e5aa0b34.jpg
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte verdiği demeçte, AB’nin güvenlik alanında kendi yoluna gitmeye karar vermesi halinde yalnızca kendisine zarar vereceğini belirterek Avrupa’daki üye ülkelerin bunun yerine Washington’un taleplerine uyması ve ordularına daha fazla harcama yapması gerektiğini ifade etti.“Politikamızı Washington’dan gelen belgeler üzerinden şekillendirmeyi bırakmalıyız” diyen Alman siyasetçinin bu görüşüne katılıp katılmadığı soruna yanıt veren Rutte, NATO söz konusu olduğunda “AB’den daha fazlası var” uyarısında bulundu.Rutte, ABD öncülüğündeki NATO içinde AB üyesi ülkelerin toplam ekonomik çıktının yalnızca yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirterek Washington’un Avrupalı NATO ortaklarından 'tek büyük beklentisinin' daha fazla savunma harcaması yapılması ve Avrupa’nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi olduğunu savundu.ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında Lahey’de düzenlenen zirvede NATO üyelerini 2035 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’lerinin yıllık yüzde 5’ine çıkarmayı taahhüt etmeye zorlamıştı. Söz konusu bu çağrı, Slovakya ve İspanya dahil bazı ülkelerin tepkisini çekmişti. Artışı 'kesinlikle imkansız' olarak niteleyen İspanya, en sert muhalefeti göstermiş ancak Trump yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde gümrük tarifeleri uygulamakla tehdit etmişti.Kasım ayında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB’nin ABD’nin barış girişimlerini geciktirdiğini ve 'savaş planladığını' dile getirmişti. Aynı ayın başlarında New York Times ise Washington’un, tırmanma riskinin arttığına dikkat çekerek Kiev’in Avrupalı destekçilerini çatışmayı uzatmaktan kaçınmaları yönünde uyardığını aktarmıştı.Moskova, çatışmaların bloğun doğuya doğru süregelen genişlemesinin tetiklediği bir NATO vekalet savaşı olduğunu dile getiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın çıkarlarına saygı gösterildiği sürece blok ile doğrudan bir karşı karşıya gelme niyetinin bulunmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/yunanistan-savunma-bakani-dendiastan-turkiye-aciklamasi-ulkemiz-egemenligini-ve-egemen-haklarini-1102269122.html
macaristan
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092715501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_442bde2acb0b3f63ff3db253c86707ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, ab, macaristan, slovakya, avrupa, mark rutte, donald trump, vladimir putin
nato, ab, macaristan, slovakya, avrupa, mark rutte, donald trump, vladimir putin
NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa'yı uyardı: 'AB, NATO'ya alternatif olmamalı'
NATO Genel Sekreteri Rutte ABD öncülüğündeki NATO'nun hem ekonomik hem de askeri açıdan Avrupa Birliği'nden (AB) daha büyük olduğunu belirterek AB'nin NATO'ya alternatif olmaması gerektiğinin altını çizdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte verdiği demeçte, AB’nin güvenlik alanında kendi yoluna gitmeye karar vermesi halinde yalnızca kendisine zarar vereceğini belirterek Avrupa’daki üye ülkelerin bunun yerine Washington’un taleplerine uyması ve ordularına daha fazla harcama yapması gerektiğini ifade etti.
“Politikamızı Washington’dan gelen belgeler üzerinden şekillendirmeyi bırakmalıyız” diyen Alman siyasetçinin bu görüşüne katılıp katılmadığı soruna yanıt veren Rutte, NATO söz konusu olduğunda “AB’den daha fazlası var” uyarısında bulundu.
Rutte, ABD öncülüğündeki NATO içinde AB üyesi ülkelerin toplam ekonomik çıktının yalnızca yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirterek Washington’un Avrupalı NATO ortaklarından 'tek büyük beklentisinin' daha fazla savunma harcaması yapılması ve Avrupa’nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi olduğunu savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında Lahey’de düzenlenen zirvede NATO üyelerini 2035 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’lerinin yıllık yüzde 5’ine çıkarmayı taahhüt etmeye zorlamıştı. Söz konusu bu çağrı, Slovakya ve İspanya dahil bazı ülkelerin tepkisini çekmişti. Artışı 'kesinlikle imkansız' olarak niteleyen İspanya, en sert muhalefeti göstermiş ancak Trump yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde gümrük tarifeleri uygulamakla tehdit etmişti.
Kasım ayında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB’nin ABD’nin barış girişimlerini geciktirdiğini ve 'savaş planladığını' dile getirmişti. Aynı ayın başlarında New York Times ise Washington’un, tırmanma riskinin arttığına dikkat çekerek Kiev’in Avrupalı destekçilerini çatışmayı uzatmaktan kaçınmaları yönünde uyardığını aktarmıştı.
Moskova, çatışmaların bloğun doğuya doğru süregelen genişlemesinin tetiklediği bir NATO vekalet savaşı olduğunu dile getiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın çıkarlarına saygı gösterildiği sürece blok ile doğrudan bir karşı karşıya gelme niyetinin bulunmadığını ifade etmişti.