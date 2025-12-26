https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/yunanistan-savunma-bakani-dendiastan-turkiye-aciklamasi-ulkemiz-egemenligini-ve-egemen-haklarini-1102269122.html
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması: 'Ülkemiz egemenliğini ve egemen haklarını savunmaya kararlı'
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bulunduğu Samos’taki 79. Mekanize Tümen Kampı’nda yaptığı açıklamasında, “Yunanistan tehdit etmiyor, ancak egemenlik haklarını savunacak” dedi.Dendias'ın söz konusu açıklamaları 25 Aralık'ta MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün yaptığı açıklamalara yanıt olarak kaydedildi.Dendias açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Ülkesinin egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmakta tamamen kararlı olduğunu ifade eden Dendias, "Bu, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin ve her Yunan vatandaşının anayasal bir görevidir. Bu kutsal günlerde Yunanistan, tarihine, geleneklerine dayalı ve gelecek Yunan kuşaklarına karşı bir sorumluluk olarak ulusal özgüven mesajı veriyor" dedi.'Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmekte'MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci yılı dolayısıyla ASELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'ın iddialarına yanıt vermişti.Aktürk açıklamasında Yunan basınında yer alan 'hava sahası ihlali' iddialarına ilişkin, şu cümleleri kaydetmişti:
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Türkiye'ye yanıt olarak yaptığı açıklamasında, ülkesinin kimseyi tehdit etmediğini ancak egemenlik haklarını kararlılıkla savunacağını belirtti.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bulunduğu Samos’taki 79. Mekanize Tümen Kampı’nda yaptığı açıklamasında, “Yunanistan tehdit etmiyor, ancak egemenlik haklarını savunacak” dedi.
Dendias'ın söz konusu açıklamaları 25 Aralık'ta MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün yaptığı açıklamalara yanıt olarak kaydedildi.
Dendias açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Vatanımız hiç kimseyi tehdit etmiyor. Yunanistan revizyonist bir söylem ortaya koymadı. Komşularından herhangi birine yönelik bir tehdit ifade etmedi, herhangi bir toprak ya da başka tür hak iddiasını kaydetmedi veya dile getirmedi, dahası savaş tehdidi de yapmadı.
Ülkesinin egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmakta tamamen kararlı olduğunu ifade eden Dendias, "Bu, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin ve her Yunan vatandaşının anayasal bir görevidir. Bu kutsal günlerde Yunanistan, tarihine, geleneklerine dayalı ve gelecek Yunan kuşaklarına karşı bir sorumluluk olarak ulusal özgüven mesajı veriyor" dedi.
'Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmekte'
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci yılı dolayısıyla ASELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'ın iddialarına yanıt vermişti.
Aktürk açıklamasında Yunan basınında yer alan 'hava sahası ihlali' iddialarına ilişkin, şu cümleleri kaydetmişti:
Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan'ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir.