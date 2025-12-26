https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/yunanistan-savunma-bakani-dendiastan-turkiye-aciklamasi-ulkemiz-egemenligini-ve-egemen-haklarini-1102269122.html

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması: 'Ülkemiz egemenliğini ve egemen haklarını savunmaya kararlı'

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması: 'Ülkemiz egemenliğini ve egemen haklarını savunmaya kararlı'

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Türkiye'ye yanıt olarak yaptığı açıklamasında, ülkesinin kimseyi tehdit etmediğini ancak egemenlik haklarını kararlılıkla... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bulunduğu Samos’taki 79. Mekanize Tümen Kampı’nda yaptığı açıklamasında, “Yunanistan tehdit etmiyor, ancak egemenlik haklarını savunacak” dedi.Dendias'ın söz konusu açıklamaları 25 Aralık'ta MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün yaptığı açıklamalara yanıt olarak kaydedildi.Dendias açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Ülkesinin egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmakta tamamen kararlı olduğunu ifade eden Dendias, "Bu, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin ve her Yunan vatandaşının anayasal bir görevidir. Bu kutsal günlerde Yunanistan, tarihine, geleneklerine dayalı ve gelecek Yunan kuşaklarına karşı bir sorumluluk olarak ulusal özgüven mesajı veriyor" dedi.'Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmekte'MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci yılı dolayısıyla ASELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'ın iddialarına yanıt vermişti.Aktürk açıklamasında Yunan basınında yer alan 'hava sahası ihlali' iddialarına ilişkin, şu cümleleri kaydetmişti:

