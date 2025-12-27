Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesindeki güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlık, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusunun karadan, havadan ve denizden uzun menzilli hassas silahlar kullanarak Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerini ve faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurduğu, saldırılarda Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bilgisini vererek, "Saldırı, hedeflerine ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.210 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 19 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun saldırı maksatlı İHA’ların üretim tesislerini, ayrıca 154 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun fırlattığı 78 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten beri Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 669 uçak, 283 helikopter, 105 bin 295 İHA, 640 uçaksavar füze sistemi, 26 bin 747 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.634 çok namlulu roketatar sistemi, 32 bin 205 sahra ve havan topu ile 50 bin 143 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.
