Rus ordusu, Dimitrov kentinde kuşatılan düşman güçlerini yok etmeyi sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatinde yaşanan gelişmeleri aktardı.



🔍Bakanlığın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:



🔴Rus ordusu, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılan savunma sanayi işletmelerini, enerji tesislerini, ulaşım ve depo altyapısını vurdu



🔴Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dimitrov kentinde kuşatılan düşman güçlerini yok etmeyi sürdürüyor



🔴Rodinskoye köyünü dağılmış vaziyetteki Ukraynalı birliklerden temizliyor



🔴Ukrayna ordusu son 24 saatte 1285 asker daha kaybetti



🔴Ukrayna ordusuna ait 29 İHA, 1 ABD yapımı Abrams ve 1 Almanya yapımı Leopard da dahil 18 tank ve zırhlı araç, 24 top ve havan silahı, 138 askeri araç ve 1 çok namlulu roketatar imha edildi