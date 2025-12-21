Rus ordusu, Dimitrov kentinde kuşatılan düşman güçlerini yok etmeyi sürdürüyor
13:22 21.12.2025 (güncellendi: 13:23 21.12.2025)
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu askeri
© Sputnik / Евгений Биятов
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'taki düşman birliklerini etkisiz hale getirerek ilerleyişini sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatinde yaşanan gelişmeleri aktardı.
🔍Bakanlığın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
🔴Rus ordusu, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılan savunma sanayi işletmelerini, enerji tesislerini, ulaşım ve depo altyapısını vurdu
🔴Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dimitrov kentinde kuşatılan düşman güçlerini yok etmeyi sürdürüyor
🔴Rodinskoye köyünü dağılmış vaziyetteki Ukraynalı birliklerden temizliyor
🔴Ukrayna ordusu son 24 saatte 1285 asker daha kaybetti
🔴Ukrayna ordusuna ait 29 İHA, 1 ABD yapımı Abrams ve 1 Almanya yapımı Leopard da dahil 18 tank ve zırhlı araç, 24 top ve havan silahı, 138 askeri araç ve 1 çok namlulu roketatar imha edildi
