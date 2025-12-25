Türkiye
Miller: Gazprom, Orta Asya’ya doğalgaz sevkiyatını yüzde 20 artırdı
Miller: Gazprom, Orta Asya’ya doğalgaz sevkiyatını yüzde 20 artırdı
Sputnik Türkiye
Gazprom’un CEO’su Aleksey Miller, 2025 yılında Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a yapılan doğalgaz ihracatının yüzde 20 yükseldiğini, Çin’e ise... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Miller: Gazprom, Orta Asya’ya doğalgaz sevkiyatını yüzde 20 artırdı

22:20 25.12.2025
Gazprom’un CEO’su Aleksey Miller, 2025 yılında Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a yapılan doğalgaz ihracatının yüzde 20 yükseldiğini, Çin’e ise kontratların üzerinde gaz gönderileceğini açıkladı.
Rus doğalgaz devi Gazprom’un CEO’su Aleksey Miller, yılın ön değerlendirmesine ilişkin toplantıda yaptığı konuşmada, şirketin Orta Asya ülkeleriyle enerji işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.
Miller, 2025 yılında Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a yapılan doğalgaz sevkiyatının toplamda yüzde 20 arttığını belirterek, bu çerçevede 2025–2026 döneminde Kazakistan’a gaz arzının yükselmesini öngören bir anlaşmanın Doğu Ekonomik Forumu’nda imzalandığını hatırlattı.
Miller, Rus gazının Çin’e ihracatında da rekor seviyelere ulaşıldığını vurgulayarak, “Sibirya’nın Gücü” boru hattı üzerinden 2025 yılı sonunda Pekin’e, sözleşmeyle öngörülen 38 milyar metreküplük hacmin yaklaşık 800 milyon metreküp üzerine çıkılacağını kaydetti.
Gazprom Başkanı, Çin’e sevkiyatların son yıllarda istikrarlı biçimde arttığını, günlük teslimat rekorlarının sık sık yenilendiğini dile getirdi.
Miller ayrıca, “Sibirya’nın Gücü 2” boru hattının da tıpkı ilk hat gibi hem kaliteli hem de planlanan takvimden önce tamamlanacağını ifade etti.
