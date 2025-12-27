https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/bakanlik-alarma-gecti-gorurseniz-112yi-arayin-1102288152.html
Bakanlık alarma geçti: Görürseniz 112'yi arayın
Bakanlık alarma geçti: Görürseniz 112'yi arayın
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasıyla birlikte alarma geçti ve herkesten sokakta yaşayan bir vatandaş gördüklerinde 112'yi aramalarını... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T14:47+0300
2025-12-27T14:47+0300
2025-12-27T14:47+0300
yaşam
mahinur özdemir göktaş
soğuk hava
evsiz
evsizlik
evsizler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104091/89/1040918901_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_3327cdd8c28187772de886c34e5908af.jpg
Soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine giren Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sokakta yaşayanlar için çağrıda bulundu. Herkese seslenen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" dedi.81 ilde sahadayız vurgusu yaptıBakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti. Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/meteorolojiden-38-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-kar-alarmi-istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-1102281195.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104091/89/1040918901_54:0:935:661_1920x0_80_0_0_8f0719e669de88df41d1fb9f8a51249b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mahinur özdemir göktaş, soğuk hava, evsiz, evsizlik, evsizler
mahinur özdemir göktaş, soğuk hava, evsiz, evsizlik, evsizler
Bakanlık alarma geçti: Görürseniz 112'yi arayın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasıyla birlikte alarma geçti ve herkesten sokakta yaşayan bir vatandaş gördüklerinde 112'yi aramalarını istedi.
Soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine giren Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sokakta yaşayanlar için çağrıda bulundu. Herkese seslenen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" dedi.
81 ilde sahadayız vurgusu yaptı
Bakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti. Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.