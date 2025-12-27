Türkiye
Bakanlık alarma geçti: Görürseniz 112'yi arayın
Bakanlık alarma geçti: Görürseniz 112'yi arayın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasıyla birlikte alarma geçti ve herkesten sokakta yaşayan bir vatandaş gördüklerinde 112'yi aramalarını... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
Soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine giren Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sokakta yaşayanlar için çağrıda bulundu. Herkese seslenen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" dedi.81 ilde sahadayız vurgusu yaptıBakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti. Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Bakanlık alarma geçti: Görürseniz 112'yi arayın

14:47 27.12.2025
© Fotoğraf : TwitterEvsiz
Evsiz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
© Fotoğraf : Twitter
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasıyla birlikte alarma geçti ve herkesten sokakta yaşayan bir vatandaş gördüklerinde 112'yi aramalarını istedi.
Soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine giren Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sokakta yaşayanlar için çağrıda bulundu. Herkese seslenen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" dedi.

81 ilde sahadayız vurgusu yaptı

Bakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti. Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
