https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/meteorolojiden-38-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-kar-alarmi-istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-1102281195.html

Meteoroloji’den 38 il için sarı ve turuncu kodlu kar alarmı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji’den 38 il için sarı ve turuncu kodlu kar alarmı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 38 il için kar alarmı verdi. 12 ilde turuncu, 26 ilde... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-27T09:32+0300

2025-12-27T09:32+0300

2025-12-27T09:36+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar yağışı

hava durumu

i̇stanbul kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8e5a9de5b713c257467ab1b95c4f596.jpg

Türkiye, soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine girdi. MGM tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.12 il için turuncu kod: Kuvvetli kar uyarısıMGM, Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için turuncu kod yayımlayarak kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.26 ilde sarı alarmAğrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı yapıldı.İstanbul’da kar var mı? AKOM’dan açıklamaAKOM’a göre, İzlanda soğuk hava dalgası bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere kuzey ve iç bölgeleri etkisi altına aldı. Kentte soğuk hava ve fırtına beklenirken, etkinin 6–8 gün sürmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların geceden itibaren 5°C civarına, bölgesel olarak 0°C’lere inmesi bekleniyor.Kentte rüzgârın 30–60 km/s hızla fırtına şeklinde esmesi, aralıklı yağış geçişleri, buzlanma ve don riskinin artması bekleniyor. Yağışlar genel olarak yağmur, ancak Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ile Anadolu Yakası’nda Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar görülebilir.AKOM, 28 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.Bugün hava nasıl olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/hanehalkinin-12-ay-sonrasi-yillik-tuketici-enflasyonu-beklentileri-belli-oldu-1102280423.html

türki̇ye

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji kar alarmı, 38 il kar uyarısı, sarı kodlu uyarı, turuncu kodlu uyarı, kar yağışı hangi illerde, istanbul’a kar yağacak mı, istanbul kar ne zaman, akom kar uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü uyarı, kuvvetli kar yağışı, soğuk hava dalgası, izlanda soğuk hava dalgası, buzlanma ve don uyarısı, hafta sonu kar yağışı, yılbaşında kar yağacak mı, istanbul hava durumu, il il hava durumu, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, fırtına uyarısı, hava durumu son dakika