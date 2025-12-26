https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/akdeniz-universitesi-maas-promosyonunda-rekor-kirdi-intorn-ogrencilere-de-odenecek-1102272664.html
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonunda rekor kırdı: İntörn öğrencilere de ödenecek
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonunda rekor kırdı: İntörn öğrencilere de ödenecek
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonu anlaşması tamamlandı ve kamu üniversiteleri arasında en yüksek tutarda promosyon alan üniversite oldu.
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonları için Türk Ekonomi Bankası'yla (TEB) anlaştı. Bu kapsamında 7 bin 73 personel ve 389 intörn öğrenciye tek seferde 121 bin TL promosyon ödemesi yapılacak, ödemeler en geç 26 Aralık’ta hesaplara yatırılacak. İmzalanan promosyon anlaşması, kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek tutar oldu. Üniversiteler arasında en yüksek promosyonu aldıAkdeniz Üniversitesi ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile maaş promosyon anlaşmasına vardı. Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek teklifi yaptı. Bu tutar aynı zamanda Türkiye'deki kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek promosyon miktarı oldu.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan uzun zamandan beri promosyon görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, “Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız" dedi. Promosyon ödemelerinin en geç 26 Aralık tarihinde hesaplara yatacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak. 7 bin 73 personelimiz, 389 intörn öğrencimiz bu promosyonu alacak" dedi
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonunda rekor kırdı: İntörn öğrencilere de ödenecek
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonu anlaşması tamamlandı ve kamu üniversiteleri arasında en yüksek tutarda promosyon alan üniversite oldu. Üniversite çalışanlarına 121 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonları için Türk Ekonomi Bankası'yla (TEB) anlaştı. Bu kapsamında 7 bin 73 personel ve 389 intörn öğrenciye tek seferde 121 bin TL promosyon ödemesi yapılacak, ödemeler en geç 26 Aralık’ta hesaplara yatırılacak. İmzalanan promosyon anlaşması, kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek tutar oldu.
Üniversiteler arasında en yüksek promosyonu aldı
Akdeniz Üniversitesi ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile maaş promosyon anlaşmasına vardı. Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek teklifi yaptı. Bu tutar aynı zamanda Türkiye'deki kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek promosyon miktarı oldu.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan uzun zamandan beri promosyon görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, “Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız" dedi. Promosyon ödemelerinin en geç 26 Aralık tarihinde hesaplara yatacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak. 7 bin 73 personelimiz, 389 intörn öğrencimiz bu promosyonu alacak" dedi