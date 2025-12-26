Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/akdeniz-universitesi-maas-promosyonunda-rekor-kirdi-intorn-ogrencilere-de-odenecek-1102272664.html
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonunda rekor kırdı: İntörn öğrencilere de ödenecek
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonunda rekor kırdı: İntörn öğrencilere de ödenecek
Sputnik Türkiye
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonu anlaşması tamamlandı ve kamu üniversiteleri arasında en yüksek tutarda promosyon alan üniversite oldu. Üniversite... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T17:01+0300
2025-12-26T17:02+0300
ekonomi̇
akdeniz üniversitesi
teb (türk ekonomi bankası)
banka promosyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/39/1041653915_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a94b65d188a85dd9c2e7c6da14a92dd.jpg
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonları için Türk Ekonomi Bankası'yla (TEB) anlaştı. Bu kapsamında 7 bin 73 personel ve 389 intörn öğrenciye tek seferde 121 bin TL promosyon ödemesi yapılacak, ödemeler en geç 26 Aralık’ta hesaplara yatırılacak. İmzalanan promosyon anlaşması, kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek tutar oldu. Üniversiteler arasında en yüksek promosyonu aldıAkdeniz Üniversitesi ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile maaş promosyon anlaşmasına vardı. Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek teklifi yaptı. Bu tutar aynı zamanda Türkiye'deki kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek promosyon miktarı oldu.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan uzun zamandan beri promosyon görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, “Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız" dedi. Promosyon ödemelerinin en geç 26 Aralık tarihinde hesaplara yatacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak. 7 bin 73 personelimiz, 389 intörn öğrencimiz bu promosyonu alacak" dedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/ozel-sektorun-promosyon-isyani-isveren-ve-calisan-karsi-karsiya-geldi-1101300269.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/39/1041653915_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8da62a6385cc152811a2d3e55fdd328b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akdeniz üniversitesi, teb (türk ekonomi bankası), banka promosyonu
akdeniz üniversitesi, teb (türk ekonomi bankası), banka promosyonu

Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonunda rekor kırdı: İntörn öğrencilere de ödenecek

17:01 26.12.2025 (güncellendi: 17:02 26.12.2025)
© AAemekli - ikramiye - para
emekli - ikramiye - para - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© AA
Abone ol
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonu anlaşması tamamlandı ve kamu üniversiteleri arasında en yüksek tutarda promosyon alan üniversite oldu. Üniversite çalışanlarına 121 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyonları için Türk Ekonomi Bankası'yla (TEB) anlaştı. Bu kapsamında 7 bin 73 personel ve 389 intörn öğrenciye tek seferde 121 bin TL promosyon ödemesi yapılacak, ödemeler en geç 26 Aralık’ta hesaplara yatırılacak. İmzalanan promosyon anlaşması, kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek tutar oldu.

Üniversiteler arasında en yüksek promosyonu aldı

Akdeniz Üniversitesi ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile maaş promosyon anlaşmasına vardı. Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek teklifi yaptı. Bu tutar aynı zamanda Türkiye'deki kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek promosyon miktarı oldu.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan uzun zamandan beri promosyon görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, “Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız" dedi. Promosyon ödemelerinin en geç 26 Aralık tarihinde hesaplara yatacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak. 7 bin 73 personelimiz, 389 intörn öğrencimiz bu promosyonu alacak" dedi
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
EKONOMİ
Özel sektörün 'promosyon' isyanı: İşveren ve çalışan karşı karşıya geldi
26 Kasım, 10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала