Özel sektörün 'promosyon' isyanı: İşveren ve çalışan karşı karşıya geldi

Kamu kurumlarında yüksek banka promosyonları, özel sektör çalışanlarıyla işvereni karşı karşıya getirdi. Peki kanun ne diyor? 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Kamu kurumlarında son günlerde banka promosyonlarında yarış kızışırken özel sektör çalışanları neden banka promosyonu almadıklarını tartışıyor. İşverenler bunun yasal olarak verilmesi gerekmediğini belirterek genellikle bu talepleri reddediyor. Peki banka promosyonunda yasal prosedür ne? Özel sektör çalışanları banka promosyonu alabilir mi?Özel sektör çalışanlarının promosyon hakkı yok mu?Sabah'ın haberine göre, kamu personeli ve emeklilerin aldığı banka promosyonları mavi ve beyaz yaka çalışanların gündemine oturdu. Özel şirketlerin bazıları maaşların yattığı bankalarla anlaştı, çalışanlarına promosyonları dağıttı. Bazıları ise herhangi bir adım atmayınca o işyerinde çalışanlar "Promosyon hakkımız yok mu?" diyerek hukukçuların kapısını aşındırmaya başladı.Kamuda banka promosyonu ödemesi zorunlu mu?Türkiye genelinde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalıştırdığı işçi sayısı 5 ve üzerinde olan işverenlerin, işçilerin ücret ve her türlü ödemelerini bankalar aracılığıyla yapma zorunluluğu var. İşverenin, bünyesinde istihdam ettiği işçilerin ücret hesaplarını bir bankaya taşıması halinde işveren ve banka arasında ücret ödeme protokolleri düzenleniyor. Bankalar da promosyon adı altında ek mali imkânlar sağlıyor. 2010/17 no'lu Başbakanlık Genelgesi'ne göre, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının kamu personeline dağıtılması zorunlu.Özel sektör çalışanları banka promosyonu alabilir mi?4857 sayılı İş Kanunu ya da ilgili mevzuatta, özel sektörde işverenin çalışanına banka promosyonu ödeme yükümlülüğü olduğuna dair açık bir hüküm yok. Promosyon tutarı banka tarafından işverene ödendiyse ve protokole göre çalışanlara dağıtılması kararlaştırılmamışsa, bu promosyon işverenin kazancı sayılıyor. Dolayısıyla da promosyon ödemesi yapılması işverenin takdirine bırakılıyor. Bazı işverenler, toplu iş sözleşmelerinde promosyon ödemesini hüküm altına alıp, çalışanlarına bu ödemeyi yapıyor. Hukukçular ve uzmanlar ise son dönemde çok sık gündeme gelen banka promosyonlarının özel sektörde de dağıtımı konusunda yasal bir adım atılabileceğini belirtiyor.Çalışanlar dedikodular aracılığıyla haberdar oluyorPromosyon sistemi nasıl işliyor?

