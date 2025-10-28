https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/gazprom-abd-katar-ve-rusya-2035e-dogru-lng-arzinda-lider-ulkeler-olacak-1100562030.html
Gazprom: ABD, Katar ve Rusya, 2035'e doğru LNG arzında lider ülkeler olacak
Gazprom: ABD, Katar ve Rusya, 2035'e doğru LNG arzında lider ülkeler olacak
Sputnik Türkiye
Rus enerji devi Gazprom, ABD, Katar ve Rusya’nın 2035 yılına kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını artırarak, bu alandaki başlıca oyuncular olacağını... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T21:13+0300
2025-10-28T21:13+0300
2025-10-28T21:11+0300
dünya
gazprom
rusya
abd
katar
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
asya-pasifik
malezya
avustralya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103249/07/1032490743_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_aabad27de40d16ff29b67801dcceed8d.jpg
Gazprom’dan yapılan açıklamada, ABD, Katar ve Rusya'nın 2035 yılına kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzındaki artışa en büyük katkıyı sağlayan ülkeler olacağı belirtilerek, Avustralya ve Malezya’nın da şu anda önde gelen LNG ihracatçıları arasında yer aldığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Rusya'nın dünya genelinde en büyük kanıtlanmış geleneksel gaz rezervlerine sahip olduğu ve bu kaynaklardan üretim yapmanın hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha avantajlı olduğu belirtilerek, bu nedenle Rusya'da şeyl gazı üretiminin şirket için gelecek vaat eden bir alan olarak görülmediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ab-konseyi-rus-dogalgazinin-transitine-yasak-getirdi-1100328047.html
rusya
abd
katar
asya-pasifik
malezya
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103249/07/1032490743_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_5f3f02f313bdbdf1d22733a290a662ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazprom, rusya, abd, katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), asya-pasifik, malezya, avustralya
gazprom, rusya, abd, katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), asya-pasifik, malezya, avustralya
Gazprom: ABD, Katar ve Rusya, 2035'e doğru LNG arzında lider ülkeler olacak
Rus enerji devi Gazprom, ABD, Katar ve Rusya’nın 2035 yılına kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını artırarak, bu alandaki başlıca oyuncular olacağını belirtti.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, ABD, Katar ve Rusya'nın 2035 yılına kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzındaki artışa en büyük katkıyı sağlayan ülkeler olacağı belirtilerek, Avustralya ve Malezya’nın da şu anda önde gelen LNG ihracatçıları arasında yer aldığı vurgulandı.
Güncel tahminlere göre, 2035 yılına kadar ABD, Katar ve Rusya, küresel LNG arzındaki artışa önemli katkılar sağlayacak. Gazprom’un hem boru hattı gazı hem de LNG projelerinin uygulanması, Rusya’nın dünya gaz pazarındaki konumunu güçlendirecek. Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki talep artışı, bu süreçte belirleyici olacak.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın dünya genelinde en büyük kanıtlanmış geleneksel gaz rezervlerine sahip olduğu ve bu kaynaklardan üretim yapmanın hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha avantajlı olduğu belirtilerek, bu nedenle Rusya'da şeyl gazı üretiminin şirket için gelecek vaat eden bir alan olarak görülmediği kaydedildi.