Gazprom: ABD, Katar ve Rusya, 2035'e doğru LNG arzında lider ülkeler olacak

Rus enerji devi Gazprom, ABD, Katar ve Rusya'nın 2035 yılına kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını artırarak, bu alandaki başlıca oyuncular olacağını... 28.10.2025

Gazprom’dan yapılan açıklamada, ABD, Katar ve Rusya'nın 2035 yılına kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzındaki artışa en büyük katkıyı sağlayan ülkeler olacağı belirtilerek, Avustralya ve Malezya’nın da şu anda önde gelen LNG ihracatçıları arasında yer aldığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Rusya'nın dünya genelinde en büyük kanıtlanmış geleneksel gaz rezervlerine sahip olduğu ve bu kaynaklardan üretim yapmanın hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha avantajlı olduğu belirtilerek, bu nedenle Rusya'da şeyl gazı üretiminin şirket için gelecek vaat eden bir alan olarak görülmediği kaydedildi.

