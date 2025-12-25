https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/fenerbahce-baskani-sarandan-dolandiricilik-uyarisi-adim-kullanilarak-sms-atiliyor-1102247577.html

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Adım kullanılarak SMS atılıyor'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir uyarı paylaşımında bulundu. Saran, adının kötüye kullanılarak... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımda Saran, "Adımın kullanılarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS’ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.Saran, konuyla ilgili hukuki süreci de başlattığını duyurarak, "Söz konusu SMS’lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı halkı uyaran Saran’ın paylaşımı, kısa sürede taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş yankı buldu.

