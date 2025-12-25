https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/haklarinda-yakalama-karari-cikarilmisti-seyma-subasi-ve-sevval-sahinden-kandil-paylasimi-1102247381.html
Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'den kandil paylaşımı
Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'den kandil paylaşımı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen, yurt dışında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınamayan
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin kandili kutladı.Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünde, “Regaip Kandili mübarek olsun. Kalbimize huzur, niyetlerimize hayır, yollarımıza ışık olsun. Dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun” ifadelerine yer verdi.Şevval Şahin ise kendi sosyal medya hesabından, “Regaip Kandili’nde kalpten edilen tüm dualar kabul olsun” paylaşımını yaptı.Her iki isim hakkında devam eden yasal süreçle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmazken, paylaşımlar kamuoyunda ve sosyal medyada gündem oldu.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen, yurt dışında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınamayan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin kandili kutladı.
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünde, “Regaip Kandili mübarek olsun. Kalbimize huzur, niyetlerimize hayır, yollarımıza ışık olsun. Dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun” ifadelerine yer verdi.
Şevval Şahin ise kendi sosyal medya hesabından, “Regaip Kandili’nde kalpten edilen tüm dualar kabul olsun” paylaşımını yaptı.
Her iki isim hakkında devam eden yasal süreçle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmazken, paylaşımlar kamuoyunda ve sosyal medyada gündem oldu.