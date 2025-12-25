https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/avukatlik-kanununda-degisiklik-meslekleri-disindaki-konularla-ilgilenmeyecekler-1102205457.html

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik: Meslekleri dışındaki konularla ilgilenmeyecekler

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik: Meslekleri dışındaki konularla ilgilenmeyecekler

Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Düzenleme, avukatların meslek etik ve kurallarına uygun davranmasını, meslekleriyle ilgisiz konulara karışmamalarını... 25.12.2025

Avukat Kanunu'nda bir dizi değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan düzenleme neleri kapsıyor?Disiplin cezalarıTelevizyonlar dahil, meslekleri dışında ilgisiz konularla konuşan, bilerek birden fazla icra davası açan, adliyelerle kılık kıyafetlerine dikkat etmeyen avukatlara baro disiplin cezası verecek.Resmi Gazete'de yayınlanan yasa düzenlemesine göre, Avukatlık Kanunu'nda bir dizi değişikliğe gidildi. Düzenleme, torba yasa kapsamında yaşama geçirildi.Düzenleme, avukatların meslek etik ve kurallarına uygun davranmasını, meslekleriyle ilgisiz konulara karışmamalarını, müvekkillerini yormamalarını amaçlıyor.Düzenlemeye göre, şu durumlarda avukatlara disiplin cezası verilecek;Mazeretsiz duruşmaya katılmamaya cezaDüzenlemeye göre avukatlar mazeretsiz duruşmalara da katılamayacak. Düzenlemede, avukatların, başka avukatın dilekçesini kopyalaması, müvekkile davayla ilgili ayrıntılı bilgi vermemesi, takip etmediği davanın ücretini iade etmemesi, karşı dava tarafını ısrarla araması, şube açmaları veya birden fazla bürosu varmış gibi davranmaları halinde disiplin cezasına ek olarak 20 bin lira para cezası da kesilecek.

türki̇ye

