11. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi: İnfaz indiriminin kapsamı netleşti

11. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi: İnfaz indiriminin kapsamı netleşti

11. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlara yönelik infaz indirimi düzenlemesi de... 24.12.2025

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 27. maddesi kabul edildi.Düzenleme kapsamında, terör ve örgütlü suçlar infaz indirimi dışında tutulurken, son anda verilen önergeyle çocuklara ve kadınlara karşı kasten öldürme suçlarıyla cinsel suçlar da indirim kapsamının dışına çıkarıldı. Bu suçları işleyenler infaz indirimi hükümlerinden yararlanamayacak.Buna karşılık, kapsam dışında bırakılan suçlar haricinde kalan kasten öldürme ve yaralama, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve sahtecilik gibi toplumu doğrudan ilgilendiren bazı suç tiplerinde infaz indirimi uygulanabilecek.Öte yandan, deprem felaketlerinde sorumluluğu bulunan kişiler için herhangi bir tahliye ya da infaz indirimi yolunun kapalı olduğu da düzenlemede açıkça belirtildi.

