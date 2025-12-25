https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/abdden-ukraynaya-askeri-yardimda-rekor-azalma-2026da-sadece-400-milyon-dolar-saglanacak-1102211461.html

ABD’den Ukrayna’ya askeri yardımda rekor azalma: 2026’da sadece 400 milyon dolar sağlanacak

25.12.2025

Sputnik, ABD hükümetinin belgelerini inceleyerek Ukrayna’ya 2026’da sağlanacak 400 milyon dolar değerindeki askeri yardımın, son dört yılın en düşük seviyeyi gördüğü sonucuna ulaştı.ABD'nin 2026 mali yılı savunma bütçesi yasasına göre, Ukrayna yeni silah alım programı kapsamında yalnızca 400 milyon dolar alacak. Yasada ayrıca Ukrayna'nın 2027'de de aynı miktarda yardım alması öngörülüyor.Ukrayna’ya yönelik finansmanda azalma, Donald Trump yönetiminin yaklaşımının bir sonucu oldu. Trump, ABD'nin artık vergi mükelleflerinin parasını harcamadığını, bunun yerine NATO ortaklarına tam fiyattan silah sattığını, NATO ülkelerinin de bu silahın bir kısmını Ukrayna ordusuna aktardığını defalarca dile getirmişti.ABD Kongresi’nin 2024'te, Ukrayna’ya 14 milyar dolar değerinde yardım paketini onaylamıştı. Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin son aylarında açıklanan önlemlerin bir parçası olarak 2025’te Kiev rejimine 5 milyar 500 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın sağlanması önerilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Destek Programları Genel Müfettişliği’nin raporlarına göre, 2022 başından 2025 üçüncü çeyreğine kadar Ukrayna’ya yaklaşık 128 milyar dolar gönderildi. Bu miktar, Kiev'e yardım sağlayan tüm ülkeler arasında bir rekor olup, silah tedariki, nakit ve insani yardımı içeriyor.Aynı belgeler, 2022-2025 döneminde ABD’nin Ukrayna'ya yaklaşık 70 milyar dolarlık silah ve yaklaşık 54 milyar dolarlık bütçe desteği aktardığını, bunun içinde Dünya Bankası aracılığıyla verilen 20 milyar dolarlık kredinin de bulunduğunu gösteriyor. Geri kalan yaklaşık 4 milyar dolar da insani yardım şeklinde Kiev'e aktarıldı.Baş müfettişin son raporuna göre, ABD Kongresi, Atlantik Kararlılık operasyonu dahil çeşitli programlar kapsamında, Ukrayna’ya toplamda 187 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı.

