Trump'tan 'uyuşturucu kartelleriyle mücadele' mesajı: Karadaki hedefler vurulacak
Trump’tan ‘uyuşturucu kartelleriyle mücadele’ mesajı: Karadaki hedefler vurulacak
25.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde, Noel vesilesiyle yurtdışında bulunan askerlere yaptığı konuşmada, uyuşturucu kartellerine yönelik mücadeleye değindi. Başkan, Latin Amerika’da karadaki hedeflere yönelik saldırılar düzenleneceğini doğruladı.ABD Ordusu’nun aldığı tedbirler sonucu ülkeye deniz yoluyla uyuşturucu trafiğinin yüzde 96 oranında azaldığını savunan Trump, “Yüzde 96. Bu rakamı bir düşünün. Artık karada da mücadele edeceğiz. Aslında karada çok daha kolay olacak” ifadesini kullandı.Karayıp Denizi’nde bulunan USS Gerald Ford uçak gemisinin mürettebatını ayrıca kutlayan ABD lideri, “Şu an burada olmak oldukça ilginç” diye ekledi.Trump, son haftalarda, Latin Amerika'dan uyuşturucu kaçakçılığına karşı karada mücadeleye başlayacaklarını defalarca dile getirmişti. ABD lideri özellikle Venezüella topraklarına saldırılar düzenleyeceklerini ima etmişti. Trump, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı rotaları hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olduklarını savunmuştu.ABD yönetimi hiçbir delil sunmadan Venezüella yönetimini uyuşturucu kaçakçılığına karşı yeterince mücadele etmemekle suçluyor.
09:17 25.12.2025 (güncellendi: 09:21 25.12.2025)
ABD Başkanı Trump, düzenledikleri askeri operasyonlar sayesinde, ülkeye deniz yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının hacminde yüzde 96 oranında azalma olduğunu iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde, Noel vesilesiyle yurtdışında bulunan askerlere yaptığı konuşmada, uyuşturucu kartellerine yönelik mücadeleye değindi. Başkan, Latin Amerika’da karadaki hedeflere yönelik saldırılar düzenleneceğini doğruladı.
ABD Ordusu’nun aldığı tedbirler sonucu ülkeye deniz yoluyla uyuşturucu trafiğinin yüzde 96 oranında azaldığını savunan Trump, “Yüzde 96. Bu rakamı bir düşünün. Artık karada da mücadele edeceğiz. Aslında karada çok daha kolay olacak” ifadesini kullandı.
Karayıp Denizi’nde bulunan USS Gerald Ford uçak gemisinin mürettebatını ayrıca kutlayan ABD lideri, “Şu an burada olmak oldukça ilginç” diye ekledi.
Trump, son haftalarda, Latin Amerika'dan uyuşturucu kaçakçılığına karşı karada mücadeleye başlayacaklarını defalarca dile getirmişti. ABD lideri özellikle Venezüella topraklarına saldırılar düzenleyeceklerini ima etmişti. Trump, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı rotaları hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olduklarını savunmuştu.
ABD yönetimi hiçbir delil sunmadan Venezüella yönetimini uyuşturucu kaçakçılığına karşı yeterince mücadele etmemekle suçluyor.