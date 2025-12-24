https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/von-der-leyen-abden-ukraynaya-yeni-onaylanan-90-milyar-haricinde-bu-gune-kadar-193-milyar-euro-1102177104.html

Von der Leyen: AB’den Ukrayna’ya yeni onaylanan 90 milyar haricinde bu güne kadar 193 milyar euro yardım yapıldı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya şu ana kadar 193 milyar euro tutarında yardım sağlandığını, buna ek olarak gelecek iki yıl için 90...

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya bugüne kadar toplam 193 milyar euro tutarında mali, askeri ve insani yardım sağladığını ve gelecek iki yıl için 90 milyar euroluk yeni kredi paketinin de onaylandığını belirtti.Leyen, “Ukrayna’ya şu ana kadar 193 milyar euro tutarında mali, askeri ve insani yardım sağladık. Ayrıca önümüzdeki iki yıl için 90 milyar euroluk yeni bir paketi de az önce onayladık” ifadelerine yer verdi.Brüksel’de 19 Aralık’ta sona eren AB zirvesinde, Rus varlıklarına el koyma seçeneği geçici olarak rafa kaldırılırken, Ukrayna’ya Birlik bütçesinden 90 milyar euro tutarında kredi sağlanması kararlaştırılmıştı. Macaristan, Slovakya ve Çekya söz konusu paketin finansmanına katılmayacağını açıklamıştı.Zirve sonrasında açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev’e verilecek kredinin geri ödenmeyeceğini öne sürerek, “Bu kararın bedelini, oylamada buna ‘evet’ diyenlerin çocukları ve torunları ödeyecek, çünkü Ukrayna bu parayı geri vermeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

