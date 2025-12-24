Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/von-der-leyen-abden-ukraynaya-yeni-onaylanan-90-milyar-haricinde-bu-gune-kadar-193-milyar-euro-1102177104.html
Von der Leyen: AB’den Ukrayna’ya yeni onaylanan 90 milyar haricinde bu güne kadar 193 milyar euro yardım yapıldı
Von der Leyen: AB’den Ukrayna’ya yeni onaylanan 90 milyar haricinde bu güne kadar 193 milyar euro yardım yapıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya şu ana kadar 193 milyar euro tutarında yardım sağlandığını, buna ek olarak gelecek iki yıl için 90... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T18:26+0300
2025-12-24T18:26+0300
dünya
avrupa komisyonu
ursula von der leyen
ukrayna
avrupa birliği
ab
macaristan
slovakya
çekya
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya bugüne kadar toplam 193 milyar euro tutarında mali, askeri ve insani yardım sağladığını ve gelecek iki yıl için 90 milyar euroluk yeni kredi paketinin de onaylandığını belirtti.Leyen, “Ukrayna’ya şu ana kadar 193 milyar euro tutarında mali, askeri ve insani yardım sağladık. Ayrıca önümüzdeki iki yıl için 90 milyar euroluk yeni bir paketi de az önce onayladık” ifadelerine yer verdi.Brüksel’de 19 Aralık’ta sona eren AB zirvesinde, Rus varlıklarına el koyma seçeneği geçici olarak rafa kaldırılırken, Ukrayna’ya Birlik bütçesinden 90 milyar euro tutarında kredi sağlanması kararlaştırılmıştı. Macaristan, Slovakya ve Çekya söz konusu paketin finansmanına katılmayacağını açıklamıştı.Zirve sonrasında açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev’e verilecek kredinin geri ödenmeyeceğini öne sürerek, “Bu kararın bedelini, oylamada buna ‘evet’ diyenlerin çocukları ve torunları ödeyecek, çünkü Ukrayna bu parayı geri vermeyecek” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/orban-avrupa-birligi-dagilma-surecinde-1102176255.html
ukrayna
macaristan
slovakya
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0ec3446685943db6edf5005de4aee44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa komisyonu, ursula von der leyen, ukrayna, avrupa birliği, ab, macaristan, slovakya, çekya, avrupa, dondurulmuş rus varlıkları
avrupa komisyonu, ursula von der leyen, ukrayna, avrupa birliği, ab, macaristan, slovakya, çekya, avrupa, dondurulmuş rus varlıkları

Von der Leyen: AB’den Ukrayna’ya yeni onaylanan 90 milyar haricinde bu güne kadar 193 milyar euro yardım yapıldı

18:26 24.12.2025
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz
AB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya şu ana kadar 193 milyar euro tutarında yardım sağlandığını, buna ek olarak gelecek iki yıl için 90 milyar euroluk yeni kredi paketinin de onaylandığını açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya bugüne kadar toplam 193 milyar euro tutarında mali, askeri ve insani yardım sağladığını ve gelecek iki yıl için 90 milyar euroluk yeni kredi paketinin de onaylandığını belirtti.
Leyen, “Ukrayna’ya şu ana kadar 193 milyar euro tutarında mali, askeri ve insani yardım sağladık. Ayrıca önümüzdeki iki yıl için 90 milyar euroluk yeni bir paketi de az önce onayladık” ifadelerine yer verdi.
Brüksel’de 19 Aralık’ta sona eren AB zirvesinde, Rus varlıklarına el koyma seçeneği geçici olarak rafa kaldırılırken, Ukrayna’ya Birlik bütçesinden 90 milyar euro tutarında kredi sağlanması kararlaştırılmıştı. Macaristan, Slovakya ve Çekya söz konusu paketin finansmanına katılmayacağını açıklamıştı.
Zirve sonrasında açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev’e verilecek kredinin geri ödenmeyeceğini öne sürerek, “Bu kararın bedelini, oylamada buna ‘evet’ diyenlerin çocukları ve torunları ödeyecek, çünkü Ukrayna bu parayı geri vermeyecek” ifadelerini kullanmıştı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
DÜNYA
Orban: Avrupa Birliği dağılma sürecinde
17:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала