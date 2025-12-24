https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/orban-avrupa-birligi-dagilma-surecinde-1102176255.html

Orban: Avrupa Birliği dağılma sürecinde

24.12.2025

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesine verdiği demeçte Avrupa Birliği’nin (AB) dağılma sürecine girdiğini belirterek, Birliği “kaldırdığı halteri doğrultamayıp sonunda yere düşüren” bir halterciye benzetti.Orban, “AB şu anda çözülme sürecinde. Brüksel'deki bürokrasi imparatorluk kurma çabalarını artırırken, aynı zamanda bir dezentegrasyon süreciyle karşı karşıyayız” dedi.AB'nin işleyişine dair eleştirilerde bulunan Orban, “AB'de kararlar Brüksel’de alınıyor, ancak uygulanmıyor. Başta bir ülke uygulamıyor, sonra iki, sonra üç. Alınan kararlar üye devletlerce hayata geçirilmiyor ve bu durum merkezi otoritenin fiilen zayıfladığını gösteriyor. Durum, kaldırdığı halteri doğrultamayıp sonunda yere düşüren halterciye benziyor” ifadelerini kullandı.Orban daha önce de, AB’nin mevcut ekonomik politikalarını sürdürmesi halinde “günlerinin sayılı” olduğunu, Birliğin kendiliğinden dağılacağını ve bu nedenle Birlik’ten çıkış tartışmalarının anlamını yitirdiğini söylemişti. Macar lider, radikal değişim için iki-üç yıllık bir zaman penceresi bulunduğunu öne sürmüş ve Brüksel’deki liberal iktidarların “vatansever hükümetlerin” temsilcileriyle değiştirilmemesi halinde “Avrupa’nın gözler önünde dağılacağını” ifade etmişti. Orban, bu çerçevede, ABD’deki siyasi tasfiyelere benzer “temizliklere” ihtiyaç olduğunu savunmuştu.Macaristan Başbakanı ayrıca, 500 yıllık Batı egemenliği döneminin sona erdiğini, dünyayı bütünüyle “Batılılaştırma” stratejisinin iflas ettiğini ve küresel ekonomik ağırlık merkezinin Doğu’ya kaydığını belirterek, “Gelecek yüzyıl Avrasya’nın yüzyılı olacak” değerlendirmesinde bulunmuştu. Orban, liberal dünya düzeninin sona erdiğini, değişimlerden en çok, kendi imkanlarını azami düzeyde kullanabilen ve kendi değerlerini savunabilen ülkelerin kazançlı çıkacağını, bunu yapamayanların ise kaybedeceğini ifade etmişti.

