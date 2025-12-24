https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/venezuellali-uzman-abdnin-artan-askeri-faaliyetlerini-yorumladi-modern-deniz-soygunu-eylemleri-1102168078.html
Venezüellalı uzman, ABD'nin artan askeri faaliyetlerini yorumladı: Modern deniz soygunu eylemleri
Venezüellalı uzman, ABD'nin artan askeri faaliyetlerini yorumladı: Modern deniz soygunu eylemleri
Sputnik Türkiye
Venezüellalı siyaset bilimci Serafino, Washington'un Venezüella kıyılarında Venezüella'ya ait bir petrol tankerine el koymasının münferit bir olay olmayıp... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T14:47+0300
2025-12-24T14:47+0300
2025-12-24T14:47+0300
dünya
venezüella
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd
abd
petrol tankeri
washington
nicolas maduro
donald trump
yorum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102167921_0:58:1183:723_1920x0_80_0_0_62bb8889e8760b8d7ca7f813c692c8f2.png
Venezüellalı siyasi analist William Serafino, Sputnik’e yorumunda Washington'un Venezüella kıyılarında birkaç gün önce ele geçirilen petrol tankerine ilişkin açıklamalarına değindi.Serafino, “(ABD Başkanı Donald) Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Venezüella kıyılarında ele geçirdiği tankerleri ve taşıdıkları tüm petrolü elinde tutacağını duyurdu. Bu açıklama, ABD’nin Karayipler'de artan askeri faaliyetleri, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gemilerin imha edilmesi ve Beyaz Saray'ın Venezüella ve liderliğine yönelik devam eden tehditleri bağlamında yapıldı” diye konuştu.Bu ‘modern deniz soygunu eyleminin’ münferit bir olay olmayıp, Venezüella’yı hayati kaynaklardan mahrum bırakan sistematik bir yağmalama buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna dikkat çeken Serafino, Washington'un tankerlere el koyma yöntemine geçmesinin iki temel faktöre tepki olduğunu kaydetti.Venezüellalı uzmana göre birinci faktör, önceki saldırıların hatalı olmasının kabul edilmesidir:Serafino, “Deniz ablukası ve ham petrol sevkiyatlarının ele geçirilmesi, Venezüella’yı ekonomik olarak boğmak ve ‘renkli devrime’ benzer bir formatta iç istikrarsızlığa yol açacak koşullar yaratmak için yapılan yeni bir girişimdir” ifadelerini kullandı.Venezüellalı analist, Venezüella’nın bu saldırı karşısında birkaç yıl önce imkansız gibi görünen, nispeten güçlü bir konumdan yaklaştığını, ülkenin ulusal ekonomisinin, aralarında döviz piyasasının ve mali politikanın yeniden yapılandırılması, (tarım-sanayi, sanayi ve ticaret sektörlerini genişletti ve ekonominin daha da gelişmesine katkıda bulunan) ekonomik çeşitlendirme süreci, yüzde 95'i yerli ürünlerden oluşan yerel arzın büyümesi gibi öne çıkan temel yapısal kazanımların sayesinde direnmeye ‘çok daha iyi hazırlanmış’ durumda olduğunu vurguladı.“Ekonomik toparlanma, ekonomiyi olumsuz göstergelerden kurtarma ve yaptırımlara uyum sağlama, başlıca siyasi başarılar arasında yer alıyor” diyen Serafino, bu nedenle (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro hükümetinin siyasi konsolidasyonunun doğrudan ekonomik kalkınmayla bağlantılı olduğunu anlayan Washington'un taktiksel hedefinin ‘bu süreci sulandırmak’ ve baltalamak olduğunun altını çizdi.Serafino, Venezüella’nın yurtdışında bloke edilmiş veya yasadışı olarak el konulmuş, (kendi değişiyle) değeri 30 milyar doları aşan, üretim şirketleri ve varlıklarından, döviz rezervleri ile altından, devlet tahvillerinden vs olulşan varlıklarını sıralayarak, el konulan fonların toplam miktarının, yıllık petrol gelirlerinin yaklaşık 4 milyar dolar olduğu varsayımıyla ülkenin toplam petrol ihracatının 4 ila 5 yıllık miktarına denk geldiğini değerlendirdi.“Elektrik, su tedarik sistemlerinin güçlendirilmesi için, hastanelere yapılacak yatırımlar için kullanılabilecek kaynaklardan bahsediyoruz” diyen Serafino, söz konusu fonların hükümete değil ülkeye ait olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/trump-venezuella-donanma-tarafindan-kusatildi-hukumet-teror-orgutu-ilan-edildi-1101858451.html
venezüella
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102167921_71:0:1114:782_1920x0_80_0_0_d14ce225cf85aa1dd1b111ed1aa2a657.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd, abd, petrol tankeri, washington, nicolas maduro, donald trump, yorum
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd, abd, petrol tankeri, washington, nicolas maduro, donald trump, yorum
Venezüellalı uzman, ABD'nin artan askeri faaliyetlerini yorumladı: Modern deniz soygunu eylemleri
Venezüellalı siyaset bilimci Serafino, Washington'un Venezüella kıyılarında Venezüella'ya ait bir petrol tankerine el koymasının münferit bir olay olmayıp, ülkeyi hayati kaynaklardan mahrum bırakan sistematik bir yağmalama olduğunu vurguladı.
Venezüellalı siyasi analist William Serafino, Sputnik’e yorumunda Washington'un Venezüella kıyılarında birkaç gün önce ele geçirilen petrol tankerine ilişkin açıklamalarına değindi.
Serafino, “(ABD Başkanı Donald) Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Venezüella kıyılarında ele geçirdiği tankerleri ve taşıdıkları tüm petrolü elinde tutacağını duyurdu. Bu açıklama, ABD’nin Karayipler'de artan askeri faaliyetleri, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gemilerin imha edilmesi ve Beyaz Saray'ın Venezüella ve liderliğine yönelik devam eden tehditleri bağlamında yapıldı” diye konuştu.
Bu ‘modern deniz soygunu eyleminin’ münferit bir olay olmayıp, Venezüella’yı hayati kaynaklardan mahrum bırakan sistematik bir yağmalama buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna dikkat çeken Serafino, Washington'un tankerlere el koyma yöntemine geçmesinin iki temel faktöre tepki olduğunu kaydetti.
Venezüellalı uzmana göre birinci faktör, önceki saldırıların hatalı olmasının kabul edilmesidir:
Washington, Karayipler’de ve Pasifik'te 25'ten fazla (tekneye yönelik) saldırı ve yüzden fazla ölüye rağmen somut bir kazanım elde edemedi. İkincisi ise, bu eylemler yalnızca ülke içinde herhangi bir fayda sağlamamakla kalmadı, aynı zamanda Amerikan siyasi elitleri içinde ve Washington'un politikalarını destekleyen toplumda da bölünmeye yol açtı.
Serafino, “Deniz ablukası ve ham petrol sevkiyatlarının ele geçirilmesi, Venezüella’yı ekonomik olarak boğmak ve ‘renkli devrime’ benzer bir formatta iç istikrarsızlığa yol açacak koşullar yaratmak için yapılan yeni bir girişimdir” ifadelerini kullandı.
Venezüellalı analist, Venezüella’nın bu saldırı karşısında birkaç yıl önce imkansız gibi görünen, nispeten güçlü bir konumdan yaklaştığını, ülkenin ulusal ekonomisinin, aralarında döviz piyasasının ve mali politikanın yeniden yapılandırılması, (tarım-sanayi, sanayi ve ticaret sektörlerini genişletti ve ekonominin daha da gelişmesine katkıda bulunan) ekonomik çeşitlendirme süreci, yüzde 95'i yerli ürünlerden oluşan yerel arzın büyümesi gibi öne çıkan temel yapısal kazanımların sayesinde direnmeye ‘çok daha iyi hazırlanmış’ durumda olduğunu vurguladı.
“Ekonomik toparlanma, ekonomiyi olumsuz göstergelerden kurtarma ve yaptırımlara uyum sağlama, başlıca siyasi başarılar arasında yer alıyor” diyen Serafino, bu nedenle (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro hükümetinin siyasi konsolidasyonunun doğrudan ekonomik kalkınmayla bağlantılı olduğunu anlayan Washington'un taktiksel hedefinin ‘bu süreci sulandırmak’ ve baltalamak olduğunun altını çizdi.
Serafino, Venezüella’nın yurtdışında bloke edilmiş veya yasadışı olarak el konulmuş, (kendi değişiyle) değeri 30 milyar doları aşan, üretim şirketleri ve varlıklarından, döviz rezervleri ile altından, devlet tahvillerinden vs olulşan varlıklarını sıralayarak, el konulan fonların toplam miktarının, yıllık petrol gelirlerinin yaklaşık 4 milyar dolar olduğu varsayımıyla ülkenin toplam petrol ihracatının 4 ila 5 yıllık miktarına denk geldiğini değerlendirdi.
“Elektrik, su tedarik sistemlerinin güçlendirilmesi için, hastanelere yapılacak yatırımlar için kullanılabilecek kaynaklardan bahsediyoruz” diyen Serafino, söz konusu fonların hükümete değil ülkeye ait olduğunu vurguladı.