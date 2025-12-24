https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/venezuellali-uzman-abdnin-artan-askeri-faaliyetlerini-yorumladi-modern-deniz-soygunu-eylemleri-1102168078.html

Venezüellalı uzman, ABD'nin artan askeri faaliyetlerini yorumladı: Modern deniz soygunu eylemleri

Venezüellalı uzman, ABD'nin artan askeri faaliyetlerini yorumladı: Modern deniz soygunu eylemleri

24.12.2025

Venezüellalı siyasi analist William Serafino, Sputnik’e yorumunda Washington'un Venezüella kıyılarında birkaç gün önce ele geçirilen petrol tankerine ilişkin açıklamalarına değindi.Serafino, “(ABD Başkanı Donald) Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Venezüella kıyılarında ele geçirdiği tankerleri ve taşıdıkları tüm petrolü elinde tutacağını duyurdu. Bu açıklama, ABD’nin Karayipler'de artan askeri faaliyetleri, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gemilerin imha edilmesi ve Beyaz Saray'ın Venezüella ve liderliğine yönelik devam eden tehditleri bağlamında yapıldı” diye konuştu.Bu ‘modern deniz soygunu eyleminin’ münferit bir olay olmayıp, Venezüella’yı hayati kaynaklardan mahrum bırakan sistematik bir yağmalama buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna dikkat çeken Serafino, Washington'un tankerlere el koyma yöntemine geçmesinin iki temel faktöre tepki olduğunu kaydetti.Venezüellalı uzmana göre birinci faktör, önceki saldırıların hatalı olmasının kabul edilmesidir:Serafino, “Deniz ablukası ve ham petrol sevkiyatlarının ele geçirilmesi, Venezüella’yı ekonomik olarak boğmak ve ‘renkli devrime’ benzer bir formatta iç istikrarsızlığa yol açacak koşullar yaratmak için yapılan yeni bir girişimdir” ifadelerini kullandı.Venezüellalı analist, Venezüella’nın bu saldırı karşısında birkaç yıl önce imkansız gibi görünen, nispeten güçlü bir konumdan yaklaştığını, ülkenin ulusal ekonomisinin, aralarında döviz piyasasının ve mali politikanın yeniden yapılandırılması, (tarım-sanayi, sanayi ve ticaret sektörlerini genişletti ve ekonominin daha da gelişmesine katkıda bulunan) ekonomik çeşitlendirme süreci, yüzde 95'i yerli ürünlerden oluşan yerel arzın büyümesi gibi öne çıkan temel yapısal kazanımların sayesinde direnmeye ‘çok daha iyi hazırlanmış’ durumda olduğunu vurguladı.“Ekonomik toparlanma, ekonomiyi olumsuz göstergelerden kurtarma ve yaptırımlara uyum sağlama, başlıca siyasi başarılar arasında yer alıyor” diyen Serafino, bu nedenle (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro hükümetinin siyasi konsolidasyonunun doğrudan ekonomik kalkınmayla bağlantılı olduğunu anlayan Washington'un taktiksel hedefinin ‘bu süreci sulandırmak’ ve baltalamak olduğunun altını çizdi.Serafino, Venezüella’nın yurtdışında bloke edilmiş veya yasadışı olarak el konulmuş, (kendi değişiyle) değeri 30 milyar doları aşan, üretim şirketleri ve varlıklarından, döviz rezervleri ile altından, devlet tahvillerinden vs olulşan varlıklarını sıralayarak, el konulan fonların toplam miktarının, yıllık petrol gelirlerinin yaklaşık 4 milyar dolar olduğu varsayımıyla ülkenin toplam petrol ihracatının 4 ila 5 yıllık miktarına denk geldiğini değerlendirdi.“Elektrik, su tedarik sistemlerinin güçlendirilmesi için, hastanelere yapılacak yatırımlar için kullanılabilecek kaynaklardan bahsediyoruz” diyen Serafino, söz konusu fonların hükümete değil ülkeye ait olduğunu vurguladı.

