TBMM'de stajyer öğrenciye istismar iddiası soruşturması tamamlandı: 16.5 yıl hapisleri istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.Yaşı küçük 4 kız çocuğu şikayetçi oldu İddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurenin TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturmada dört kişinin tutuklandığı, bir kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi. Zincirleme şekilde tacizi sürdürdülerİddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" savundu. Sanıklar, "mağdurelere attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını" öne sürdü.İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki mağdurelere yönelik, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi. Sanıkların bazı eylemlerini cep telefonu mesajı ile gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandığı, ayrıca mağdurelerle iş yeri ve dışında davranışlarıyla sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunu işledikleri kaydedildi.16 yıl 6 ay hapisleri istendiSanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

