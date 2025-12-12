https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/tbmmde-stajyere-taciz-iddiasinda-4-yeni-gozalti-1101755185.html
TBMM'de stajyere taciz iddiasında 4 yeni gözaltı
TBMM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından 19 Kasım tarihinde şikâyet dilekçesi verildi. Dilekçede yer alan iddialar üzerine 20 Kasım’da resmi soruşturma başlatıldı.Aşçı görevden uzaklaştırıldıŞikâyet dilekçesinde yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bu inceleme sonucunda Meclis lokantasında aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık’ta görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.Bir kişi tutuklandıStajyer öğrencinin başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklanmıştı.Soruşturmada yeni gözaltılarBugün ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu talimatıyla, TBMM’de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı daha emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
tbmm, stajyer, taciz
16:50 12.12.2025 (güncellendi: 16:59 12.12.2025)
