Putin: Rusya, tüm zorluklara rağmen ilerliyor ve gelişiyor

24.12.2025

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Rusya’nın tüm zorluklara ve meydan okumalara rağmen ilerlediğini ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.Rusya’nın savunma ve güvenlik giderlerinin tamamını karşıladığına dikkat çeken Putin, “Kamu maliyesinin durumu, savunma ve güvenlik harcamalarının tamamının karşılanmasına olanak sağlıyor” diye konuştu.Makroekonomik göstergelerin istikrarlı olduğunu, ülkede enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu dile getiren Putin, işsizliğinin ise asgari düzeyde seyrettiğinin altını çizdi.‘Rusya hükümeti bütçeyi başarıyla dengede tutuyor’Rus lider, “Hükümetin bütçeyi başarıyla dengede tutması çok önemlidir, bu ülkenin finansal sisteminin istikrarının teminatıdır” ifadelerini kullandı.Başbakan Mihail Mişustin ise dışarıdan Rus ekonomisini baltalamaya yönelik gelmeye devam eden girişimlere dikkat çekti.Mişustin, “Sona ermekte olan 2025 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi Rusya birçok zorluk ve birçok çetin görevle karşı karşıya kaldı. Ülkemize karşı devam eden yaptırım kısıtlamaları, ekonomimizi dışarıdan istikrarsızlaştırmaya ve dengemizi bozmaya yönelik devam eden girişimler söz konusu” vurgusunu yaptı.

