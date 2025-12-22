Türkiye
Sputnik Türkiye
Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96

13:58 22.12.2025 (güncellendi: 14:01 22.12.2025)
Rusya lideri Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki ticaretin bu yılın ilk 10 ayında 90 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen gayri resmi BDT Zirvesi’nde, topluluğa üye ülkeler arasındaki ticari operasyonlarda ulusal para birimlerinin yüzde 96’lık paya ulaştığını bildirdi.
Putin, “Halihazırda, topluluk ülkeleri arasındaki ticari işlemlerdeki ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'yı aşmış durumda” şeklinde konuştu.
Yıl boyunca, ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini kaydeden Rus lider, “Rusya ve BDT ülkeleri arasında, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 90 milyar dolara ulaşan ticaret de bu durumu kanıtlıyor” ifadesini kullandı.

‘BDT ülkeleri çok kutuplu dünya düzeninden yana’

Rusya Devlet Başkanı ayrıca tüm BDT ülkelerinin çok kutuplu dünya düzeninden yana olduğunu dile getirdi.
Putin, “Tüm BDT ülkeleri, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine dayalı, adil bir dünya düzeninin kurulmasını ve BM'nin bu düzende merkezi rol oynamasını oybirliğiyle savunuyor” dedi.
