https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/putin-bdt-ulkeleri-arasindaki-ticarette-ulusal-para-birimlerinin-payi-yuzde-96-1102053030.html

Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96

Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki ticaretin bu yılın ilk 10 ayında 90 milyar dolara ulaştığını belirtti. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T13:58+0300

2025-12-22T13:58+0300

2025-12-22T14:01+0300

dünya

rusya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

st. petersburg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102052872_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_2c47a7d722d5373ff502c898dcb04fc2.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen gayri resmi BDT Zirvesi’nde, topluluğa üye ülkeler arasındaki ticari operasyonlarda ulusal para birimlerinin yüzde 96’lık paya ulaştığını bildirdi.Putin, “Halihazırda, topluluk ülkeleri arasındaki ticari işlemlerdeki ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'yı aşmış durumda” şeklinde konuştu.Yıl boyunca, ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini kaydeden Rus lider, “Rusya ve BDT ülkeleri arasında, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 90 milyar dolara ulaşan ticaret de bu durumu kanıtlıyor” ifadesini kullandı.‘BDT ülkeleri çok kutuplu dünya düzeninden yana’Rusya Devlet Başkanı ayrıca tüm BDT ülkelerinin çok kutuplu dünya düzeninden yana olduğunu dile getirdi.Putin, “Tüm BDT ülkeleri, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine dayalı, adil bir dünya düzeninin kurulmasını ve BM'nin bu düzende merkezi rol oynamasını oybirliğiyle savunuyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1102052384.html

rusya

st. petersburg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), st. petersburg