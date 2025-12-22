https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/putin-bdt-ulkeleri-arasindaki-ticarette-ulusal-para-birimlerinin-payi-yuzde-96-1102053030.html
Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96
Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki ticaretin bu yılın ilk 10 ayında 90 milyar dolara ulaştığını belirtti. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T13:58+0300
2025-12-22T13:58+0300
2025-12-22T14:01+0300
dünya
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
st. petersburg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102052872_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_2c47a7d722d5373ff502c898dcb04fc2.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen gayri resmi BDT Zirvesi’nde, topluluğa üye ülkeler arasındaki ticari operasyonlarda ulusal para birimlerinin yüzde 96’lık paya ulaştığını bildirdi.Putin, “Halihazırda, topluluk ülkeleri arasındaki ticari işlemlerdeki ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'yı aşmış durumda” şeklinde konuştu.Yıl boyunca, ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini kaydeden Rus lider, “Rusya ve BDT ülkeleri arasında, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 90 milyar dolara ulaşan ticaret de bu durumu kanıtlıyor” ifadesini kullandı.‘BDT ülkeleri çok kutuplu dünya düzeninden yana’Rusya Devlet Başkanı ayrıca tüm BDT ülkelerinin çok kutuplu dünya düzeninden yana olduğunu dile getirdi.Putin, “Tüm BDT ülkeleri, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine dayalı, adil bir dünya düzeninin kurulmasını ve BM'nin bu düzende merkezi rol oynamasını oybirliğiyle savunuyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1102052384.html
rusya
st. petersburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102052872_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b1b5584767db984b28cd2403df9750e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), st. petersburg
rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), st. petersburg
Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96
13:58 22.12.2025 (güncellendi: 14:01 22.12.2025)
Rusya lideri Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki ticaretin bu yılın ilk 10 ayında 90 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen gayri resmi BDT Zirvesi’nde, topluluğa üye ülkeler arasındaki ticari operasyonlarda ulusal para birimlerinin yüzde 96’lık paya ulaştığını bildirdi.
Putin, “Halihazırda, topluluk ülkeleri arasındaki ticari işlemlerdeki ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'yı aşmış durumda” şeklinde konuştu.
Yıl boyunca, ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini kaydeden Rus lider, “Rusya ve BDT ülkeleri arasında, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 90 milyar dolara ulaşan ticaret de bu durumu kanıtlıyor” ifadesini kullandı.
‘BDT ülkeleri çok kutuplu dünya düzeninden yana’
Rusya Devlet Başkanı ayrıca tüm BDT ülkelerinin çok kutuplu dünya düzeninden yana olduğunu dile getirdi.
Putin, “Tüm BDT ülkeleri, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine dayalı, adil bir dünya düzeninin kurulmasını ve BM'nin bu düzende merkezi rol oynamasını oybirliğiyle savunuyor” dedi.