Slovakya’da iktidardaki SMER partisinin Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ľuboš Blaha, Rus basınına yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Rus varlıklarına el koyma girişimlerini engellemeye devam edeceklerini söyledi.Blaha, “Slovakya ve Başbakan (Robert) Fico, başbakan sıfatıyla, hiçbir şeye fayda sağlamayacak, aksine bir zamanlar güvenilir olan Avrupa topluluğunu sıradan bir soyguncu çetesine dönüştürecek ve çatışmanın büyük ölçüde tırmanmasına yol açacak bu utanmaz soygunun gelecekte bir daha mümkün olmaması için her şeyi yapmaya kararlı” ifadesini kullandı.Belçika’nın başkenti Brüksel’de geçen hafta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde, dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma fikrinden vazgeçildi. Bunun yerine, Ukrayna’ya AB bütçesinden 90 milyar euro kredi sağlanacak. Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın bu kredide yer almayacağı bildirildi. Zirvenin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın krediyi geri ödemeyeceğini, bu yüzden parayı kararı alanların çocukları ve torunlarının karşılamak zorunda kalacağını söyledi.Avrupa Komisyonu, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanma konusunda AB üyesi ülkelerden onay almaya çalışmıştı. Miktarı 185 milyar ilâ 210 milyar euro arasında değişen kredi değerlendirilmişti. Bu kredinin Ukrayna'nın, çatışma bittikten sonra “Rusya’nın Ukrayna’ya tazminat ödemesi" durumunda geri vermesi planlanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi fikrinin gerçekçi olmadığını ve AB’nin uzun süredir Rus varlıklarını çalmakla meşgul olduğunu belirtmişti.

