Cezayir’den Fransa’ya tarihi hamle: 'Sömürgecilik suçtur' yasası

Cezayir’den Fransa’ya tarihi hamle: 'Sömürgecilik suçtur' yasası

Cezayir Parlamentosu, Fransa'nın ülkeyi sömürgeleştirdiği dönemi resmen 'suç' ilan eden yasayı oybirliğiyle kabul etti. Karar, özür ve tazminat talebini... 24.12.2025

Cezayir Parlamentosu’nda yapılan oylamada yasa, oybirliğiyle kabul edildi. Oylama sonrası, milletvekillerinin ulusal bayrak renklerinde atkılar takarak alkışladığı ve sloganlar attığı anlar dikkat çekti. Oylamanın, ülkenin sömürge geçmişine dair güçlü bir mesaj taşıdığı ifade edildi.Parlamento Başkanı İbrahim Boughali’nin, kararın 'Cezayir’in ulusal hafızasının silinemeyeceğini' vurguladığı aktarıldı.'Sömürge döneminin suçları' vurgusuYasada, Fransa’nın 1830-1962 yılları arasındaki yönetimi sırasında yaşananlar 'sömürge suçları' olarak tanımlandı. Metinde nükleer denemeler, yargısız infazlar, işkence ve kaynakların sistematik şekilde kullanılması gibi başlıklar öne çıktı.Ayrıca, bu dönemde yaşanan maddi ve manevi kayıplar için tazminat talebinin Cezayir halkının 'devredilemez hakkı' olduğu belirtildi.Paris sessizliğini koruyorKararın ardından Fransa cephesinden doğrudan bir yanıt gelmedi. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sömürge dönemini 'insanlığa karşı suç' olarak tanımladığı, ancak resmi özürden kaçındığı hatırlatıldı.Uzmanlara göre yasanın uluslararası bağlayıcılığı bulunmuyor. Buna rağmen adımın, Cezayir ile Fransa arasındaki hafıza ve tarih tartışmalarında yeni bir kırılma yarattığı ifade ediliyor.

