Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/cezayirden-fransaya-tarihi-hamle-somurgecilik-suctur-yasasi-1102178526.html
Cezayir’den Fransa’ya tarihi hamle: 'Sömürgecilik suçtur' yasası
Cezayir’den Fransa’ya tarihi hamle: 'Sömürgecilik suçtur' yasası
Sputnik Türkiye
Cezayir Parlamentosu, Fransa’nın ülkeyi sömürgeleştirdiği dönemi resmen 'suç' ilan eden yasayı oybirliğiyle kabul etti. Karar, özür ve tazminat talebini... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T19:03+0300
2025-12-24T19:03+0300
dünya
cezayir
fransa
paris
sömürge
sömürgecilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102178077_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_526759ba0f6b2d9a57640256e0d7e420.jpg
Cezayir Parlamentosu’nda yapılan oylamada yasa, oybirliğiyle kabul edildi. Oylama sonrası, milletvekillerinin ulusal bayrak renklerinde atkılar takarak alkışladığı ve sloganlar attığı anlar dikkat çekti. Oylamanın, ülkenin sömürge geçmişine dair güçlü bir mesaj taşıdığı ifade edildi.Parlamento Başkanı İbrahim Boughali’nin, kararın 'Cezayir’in ulusal hafızasının silinemeyeceğini' vurguladığı aktarıldı.'Sömürge döneminin suçları' vurgusuYasada, Fransa’nın 1830-1962 yılları arasındaki yönetimi sırasında yaşananlar 'sömürge suçları' olarak tanımlandı. Metinde nükleer denemeler, yargısız infazlar, işkence ve kaynakların sistematik şekilde kullanılması gibi başlıklar öne çıktı.Ayrıca, bu dönemde yaşanan maddi ve manevi kayıplar için tazminat talebinin Cezayir halkının 'devredilemez hakkı' olduğu belirtildi.Paris sessizliğini koruyorKararın ardından Fransa cephesinden doğrudan bir yanıt gelmedi. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sömürge dönemini 'insanlığa karşı suç' olarak tanımladığı, ancak resmi özürden kaçındığı hatırlatıldı.Uzmanlara göre yasanın uluslararası bağlayıcılığı bulunmuyor. Buna rağmen adımın, Cezayir ile Fransa arasındaki hafıza ve tarih tartışmalarında yeni bir kırılma yarattığı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/abdden-cinden-ithal-edilen-cipler-hakkinda-karar-gumruk-vergileri-2027ye-kaldi-1102174674.html
cezayir
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102178077_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_799ad48e64accd1c00b8e6f5a30c9f49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cezayir, fransa, paris, sömürge, sömürgecilik
cezayir, fransa, paris, sömürge, sömürgecilik

Cezayir’den Fransa’ya tarihi hamle: 'Sömürgecilik suçtur' yasası

19:03 24.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturCezayir
Cezayir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Cezayir Parlamentosu, Fransa’nın ülkeyi sömürgeleştirdiği dönemi resmen 'suç' ilan eden yasayı oybirliğiyle kabul etti. Karar, özür ve tazminat talebini yeniden gündeme taşıdı ve Paris-Cezayir hattındaki gerilimi artırdı.
Cezayir Parlamentosu’nda yapılan oylamada yasa, oybirliğiyle kabul edildi. Oylama sonrası, milletvekillerinin ulusal bayrak renklerinde atkılar takarak alkışladığı ve sloganlar attığı anlar dikkat çekti. Oylamanın, ülkenin sömürge geçmişine dair güçlü bir mesaj taşıdığı ifade edildi.

Parlamento Başkanı İbrahim Boughali’nin, kararın 'Cezayir’in ulusal hafızasının silinemeyeceğini' vurguladığı aktarıldı.

'Sömürge döneminin suçları' vurgusu

Yasada, Fransa’nın 1830-1962 yılları arasındaki yönetimi sırasında yaşananlar 'sömürge suçları' olarak tanımlandı. Metinde nükleer denemeler, yargısız infazlar, işkence ve kaynakların sistematik şekilde kullanılması gibi başlıklar öne çıktı.

Ayrıca, bu dönemde yaşanan maddi ve manevi kayıplar için tazminat talebinin Cezayir halkının 'devredilemez hakkı' olduğu belirtildi.

Paris sessizliğini koruyor

Kararın ardından Fransa cephesinden doğrudan bir yanıt gelmedi. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sömürge dönemini 'insanlığa karşı suç' olarak tanımladığı, ancak resmi özürden kaçındığı hatırlatıldı.

Uzmanlara göre yasanın uluslararası bağlayıcılığı bulunmuyor. Buna rağmen adımın, Cezayir ile Fransa arasındaki hafıza ve tarih tartışmalarında yeni bir kırılma yarattığı ifade ediliyor.
Arşiv Fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
DÜNYA
ABD’den Çin'den ithal edilen çipler hakkında karar: Gümrük vergileri 2027’ye kaldı
16:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала