ABD'den Çin'den ithal edilen çipler hakkında karar: Gümrük vergileri 2027'ye kaldı
ABD’den Çin'den ithal edilen çipler hakkında karar: Gümrük vergileri 2027’ye kaldı
ABD, Çin'den ithal edilen yarı iletkenlere yönelik yeni gümrük vergilerini haziran 2027'ye erteledi. Vergi oranının, yürürlüğe girmeden en az bir ay önce açıklanacağı bildirildi.
ABD Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Çin menşeli çiplere uygulanacak gümrük vergisi 2027’ye kadar yüzde sıfır olacak. Kurum, bu tarihte verginin artırılacağını ve oranın önceden duyurulacağını aktardı.'Haksız ticaret' vurgusuAçıklamada, Çin’in yarı iletken sektöründe uzun süredir haksız ticaret uygulamalarına başvurduğu savunuldu. Çin’in sektörde üstünlük kurmak için piyasa dışı politikalar izlediği ifade edildi. Bu değerlendirmelerin, yaklaşık bir yıl önce başlatılan soruşturmanın sonucu olduğu belirtildi.Ticaret gerilimini düşürme mesajıYeni tarifelerin en az 18 ay ertelenmesi, Washington ile Pekin arasındaki ticari gerilimi yumuşatma adımı olarak yorumlandı. Hatırlanacağı üzere, ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ticaret savaşında geçici bir uzlaşma konusunda anlaşmaya varmıştı.
ABD’den Çin'den ithal edilen çipler hakkında karar: Gümrük vergileri 2027’ye kaldı
ABD, Çin’den ithal edilen yarı iletkenlere yönelik yeni gümrük vergilerini haziran 2027’ye erteledi. Vergi oranının, yürürlüğe girmeden en az bir ay önce açıklanacağı bildirildi.
ABD Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Çin menşeli çiplere uygulanacak gümrük vergisi 2027’ye kadar yüzde sıfır olacak. Kurum, bu tarihte verginin artırılacağını ve oranın önceden duyurulacağını aktardı.
Açıklamada, Çin’in yarı iletken sektöründe uzun süredir haksız ticaret uygulamalarına başvurduğu savunuldu. Çin’in sektörde üstünlük kurmak için piyasa dışı politikalar izlediği ifade edildi. Bu değerlendirmelerin, yaklaşık bir yıl önce başlatılan soruşturmanın sonucu olduğu belirtildi.
Ticaret gerilimini düşürme mesajı
Yeni tarifelerin en az 18 ay ertelenmesi, Washington ile Pekin arasındaki ticari gerilimi yumuşatma adımı olarak yorumlandı. Hatırlanacağı üzere, ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ticaret savaşında geçici bir uzlaşma konusunda anlaşmaya varmıştı.