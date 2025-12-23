https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/suriyede-son-catismalar-sivil-halk-evlerini-terk-ediyor-1102130689.html

Suriye'de son çatışmalar: Sivil halk evlerini terk ediyor

Suriye, Halep’te son günlerde yeniden yoğunlaşan çatışmalar, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud gibi semtlerde yaşayan sivillerin, ateşkes açıklamasına karşın evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç etmelerine yol açtı.

2025-12-23T19:11+0300

2025-12-23T19:11+0300

2025-12-23T19:11+0300

Suriye’de güvenlik güçleri ile SDG çatışmaları dün tekrar alevlendi. Karşılıklı ağır silah kullanımı sonucunda sivil yerleşim alanlarında can ve mal kayıpları yaşandığı bildirildi.Yerel sağlık yetkilileri ve devlet kaynakları, çatışmaların dün akşam saatlerinde Ashrafiyah ve Şeyh Maksud mahallelerinde tırmandığını, en az iki sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Yaralananlar arasında çocuklar ve sivil savunma ekipleri olduğu belirtiliyor.Çatışmaların, mart ayında varılan ve SDG mensuplarının Suriye devlet güçleriyle entegre olması için öngörülen 10 Mart Mutabakatı'nın yıl sonu uygulama takvimiyle çakışmasıyla yeniden şiddetlendiği ifade ediliyor.Taraflar birbirini saldırıları başlatmakla suçlarken, hükümet kaynakları sivil yerleşimlere yönelik atışların sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını söylüyor.Ateşkes açıklandı ancak göç sürüyorBu gelişmelerin ardından Suriye Savunma Bakanlığı, SDG saldırı noktalarını hedef aldığını ve ardından ateşkes çağrısı yapıldığını duyurdu. SDG tarafı da ateşin durdurulması talimatı verdiğini açıkladı. Arap basınında Halep’e ‘temkinli bir sakinliğin’ geri döndüğü fakat kalabalık mahallelerden göçlerin sürdüğü kaydedilirken, Anadolu Ajansı'nda göç eden halkın görüntüleri yer aldı.Yerel kaynaklar, çatışmalar sırasında sivil evlerin ve altyapının zarar gördüğünü, ailelerin yanlarına sadece alabildikleri eşyalarla güvenli gördükleri bölgelere doğru hareket ettiğini bildiriyor.Bu göç dalgası, Arap basınına göre özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar arasında ciddi endişeye neden oldu.Resmi makamlar okullar ve kamu hizmetlerinin güvenlik nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu; halkın kritik hatlardan uzak durması için uyarılar yapıldı.

2025

