https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/suriye-ordusu-ile-sdg-halepteki-olumcul-catismalari-durdurma-konusunda-anlasti-1102088514.html
Suriye ordusu ile SDG, Halep’teki ölümcül çatışmaları durdurma konusunda anlaştı
Suriye ordusu ile SDG, Halep’teki ölümcül çatışmaları durdurma konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye ziyareti sırasında ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde çıkan çatışmalarda en az iki kişi hayatını kaybetti.
2025-12-23T12:28+0300
2025-12-23T12:28+0300
2025-12-23T12:28+0300
dünya
suriye
halep
sdg
suriye demokratik güçleri
çatışma
haberler
yaşar güler
i̇brahim kalın
esad hasan şeybani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102088226_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c8dd1550008d489600636ee1a442e9c6.jpg
Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kuzeydeki Halep kentinde en az iki sivilin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı dalgasının ardından çatışmaları durdurma konusunda anlaşmaya vardı.Suriye devlet haber ajansı, pazartesi günü Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, dün patlak veren ölümcül çatışmaların ardından ordunun genel komutanlığının 'SDG unsurlarının hedef alınmasının durdurulması' yönünde emir verdiğini bildirdi.SDG 'zaman kazanmaya çalışıyor'Suriye analisti ve Toronto Üniversitesi’nde siyaset bilimi öğretim üyesi olan Cemal Mansur, Katar merkezli Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada SDG’nin 'zaman kazanmaya oynadığını' ve grubun 'siyasi açıdan ilerleme sağlamasının elverişli görülmediğini' söyledi.Mansur’a göre Suriye güçleri, SDG’yi kontrol ettikleri Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki mevzilerinden 'kinetik bir harekete' provoke etti.Nisan ayında Suriye yönetimiyle varılan çatışmasızlık anlaşmasına rağmen, SDG ile bağlantılı Kürt birlikleri ve Kürtlerin iç güvenlik güçleri bu iki mahallede kontrolü sürdürdü.Suriye İçişleri Bakanlığı, pazartesi günü SDG’nin Kürt nüfusun yoğun olduğu iki bölgede ortak kontrol noktalarındaki hükümet personeline saldırdığını açıkladı.SDG ise saldırının 'geçici hükümete bağlı gruplar' tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.Her iki taraf da suçlamaları reddetti. Suriye Savunma Bakanlığı SDG mevzilerini hedef almadığını belirtirken, Kürtlerin öncülük ettiği güçler de Halep mahallelerini hedef almadıklarını savundu.Fidan, ‘Niyetli görünmüyorlar’ demişti Fidan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusunun geniş kesimlerini kontrol eden 'SDG’nin, yıl sonuna kadar devletin silahlı kuvvetlerine entegre olma yönündeki taahhüdüne uymaya niyetli görünmediğini' söyledi. SANA’nın haberinin ardından SDG, daha sonra yaptığı açıklamada, gerilimi azaltmaya yönelik temasların ardından Suriye hükümet güçlerinin saldırılarına karşılık verilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirdi. Mart ayında SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan bir anlaşmaya göre, SDG'nin yeni Suriye ordusuna katılması öngörülüyordu. Ancak anlaşmanın ayrıntıları muğlak kaldı ve uygulama süreci duraksadı.'Suriye’nin istikrarı, Türkiye’nin istikrarı'Heyetinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı Fidan, pazartesi günü “Suriye’nin istikrarı, Türkiye’nin istikrarı demektir” ifadelerini kullandı.Fidan, SDG’ye 'Suriye’nin istikrar, birlik ve refaha ulaşmasının önünde engel olmaktan vazgeçme' çağrısı yaptı.Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise SDG’yi 'sistematik oyalama' ile suçladı.Fidan’ın öncülüğündeki Türkiye heyeti ayrıca Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile de görüştü. Şeybani’ye göre görüşmelerde 'terörle mücadele' ve IŞİD örgütünün yeniden güç kazanmasının önlenmesi de ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/disisleri-bakani-fidan-suriyenin-istikrari-turkiyenin-istikrari-demek-1102061108.html
suriye
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102088226_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_f95bd1ca5325e3695d409656c4888e59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, sdg, hakan fidan, çatışmalar, ölü, anlaşma, 10 mart, mutabakat, şam, ziyaret, son dakika, haberler
suriye, sdg, hakan fidan, çatışmalar, ölü, anlaşma, 10 mart, mutabakat, şam, ziyaret, son dakika, haberler
Suriye ordusu ile SDG, Halep’teki ölümcül çatışmaları durdurma konusunda anlaştı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde çıkan çatışmalarda en az iki kişi hayatını kaybetti. SDG ve hükümet güçleri çatışmaları durdurmak için anlaşmaya vardı.
Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kuzeydeki Halep kentinde en az iki sivilin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı dalgasının ardından çatışmaları durdurma konusunda anlaşmaya vardı.
Suriye devlet haber ajansı, pazartesi günü Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, dün patlak veren ölümcül çatışmaların ardından ordunun genel komutanlığının 'SDG unsurlarının hedef alınmasının durdurulması' yönünde emir verdiğini bildirdi.
SDG 'zaman kazanmaya çalışıyor'
Suriye analisti ve Toronto Üniversitesi’nde siyaset bilimi öğretim üyesi olan Cemal Mansur, Katar merkezli Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada SDG’nin 'zaman kazanmaya oynadığını' ve grubun 'siyasi açıdan ilerleme sağlamasının elverişli görülmediğini' söyledi.
Mansur’a göre Suriye güçleri, SDG’yi kontrol ettikleri Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki mevzilerinden 'kinetik bir harekete' provoke etti.
Nisan ayında Suriye yönetimiyle varılan çatışmasızlık anlaşmasına rağmen, SDG ile bağlantılı Kürt birlikleri ve Kürtlerin iç güvenlik güçleri bu iki mahallede kontrolü sürdürdü.
Suriye İçişleri Bakanlığı, pazartesi günü SDG’nin Kürt nüfusun yoğun olduğu iki bölgede ortak kontrol noktalarındaki hükümet personeline saldırdığını açıkladı.
SDG ise saldırının 'geçici hükümete bağlı gruplar' tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Her iki taraf da suçlamaları reddetti. Suriye Savunma Bakanlığı SDG mevzilerini hedef almadığını belirtirken, Kürtlerin öncülük ettiği güçler de Halep mahallelerini hedef almadıklarını savundu.
Fidan, ‘Niyetli görünmüyorlar’ demişti
Fidan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusunun geniş kesimlerini kontrol eden 'SDG’nin, yıl sonuna kadar devletin silahlı kuvvetlerine entegre olma yönündeki taahhüdüne uymaya niyetli görünmediğini' söyledi.
SANA’nın haberinin ardından SDG, daha sonra yaptığı açıklamada, gerilimi azaltmaya yönelik temasların ardından Suriye hükümet güçlerinin saldırılarına karşılık verilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirdi.
Mart ayında SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan bir anlaşmaya göre, SDG'nin yeni Suriye ordusuna katılması öngörülüyordu. Ancak anlaşmanın ayrıntıları muğlak kaldı ve uygulama süreci duraksadı.
'Suriye’nin istikrarı, Türkiye’nin istikrarı'
Heyetinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı Fidan, pazartesi günü “Suriye’nin istikrarı, Türkiye’nin istikrarı demektir” ifadelerini kullandı.
Fidan, SDG’ye 'Suriye’nin istikrar, birlik ve refaha ulaşmasının önünde engel olmaktan vazgeçme' çağrısı yaptı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise SDG’yi 'sistematik oyalama' ile suçladı.
Fidan’ın öncülüğündeki Türkiye heyeti ayrıca Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile de görüştü. Şeybani’ye göre görüşmelerde 'terörle mücadele' ve IŞİD örgütünün yeniden güç kazanmasının önlenmesi de ele alındı.