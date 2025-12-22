Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/disisleri-bakani-fidan-suriyenin-istikrari-turkiyenin-istikrari-demek-1102061108.html
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması büyük bir engel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması büyük bir engel
Sputnik Türkiye
Şam'a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, "Suriye'nin istikrarı... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T16:15+0300
2025-12-22T16:38+0300
dünya
hakan fidan
suriye
şam
sdg
deaş
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102060924_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c42439dbd5ac4c923c8529fad278f8a4.jpg
Suriye'nin başkentinde, Suriye Dışişleri bakanı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 'SDG, Suriye yönetimine entegre olmalı''SDG belli faaliyetlerini İsrail ile yürütüyor' Şara ile görüştüler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geldi. 3+3 formatındaki karşılıklı ziyaretlerİki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler önemli bir yer tutuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ankaradan-kritik-suriye-ziyareti-fidan-kalin-guler-temaslarda-bulunuyor-1102048158.html
suriye
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102060924_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8a42a3e2a1d0415218a16f855e700617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, suriye, şam, sdg, deaş, haberler, türkiye
hakan fidan, suriye, şam, sdg, deaş, haberler, türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması büyük bir engel

16:15 22.12.2025 (güncellendi: 16:38 22.12.2025)
© Murat GökBakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani
Bakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
© Murat Gök
Abone ol
Şam'a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, "Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarı demek" ifadelerini kullanırken SDG'nin bazı faaliyetlerini 'İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olmasını büyük bir engel' olarak niteledi.
Suriye'nin başkentinde, Suriye Dışişleri bakanı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Önemli konuları tartıştık. Türkiye olarak Suriye için her türlü işbirliğine hazırız.
Tartıştığımız konular arasında Suriye ile İsrail arasındaki müzakerelerin sonuca ulaşmasını bekliyoruz Türkiye olarak.
İsrail’in bölgede yayılmacı politikalar izlemek yerine bölge ülkeleriyle anlaşması bölgenin de yararına küresel güvenliğe de katkı yapacak bir husus.

'SDG, Suriye yönetimine entegre olmalı'

Şam’daki arkadaşlarımızın SDG ile müzakerelerinin gidişatıyla ilgili de görüş alış verişinde bulunduk. SDG’nin Suriye yönetimine entegre olmasını, diyalog yoluyla yapması Suriye’nin refaha kavuşmasının önünde engel olmaktan çıkması önemli.
Diğer yandan DEAŞ ile mücadele önemli. Türkiye DEAŞ ile mücadele koalisyonunun üyesi. Türkiye olarak biz neler yapabilirizi konuştuk.

'SDG belli faaliyetlerini İsrail ile yürütüyor'

Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarı demek.
SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel.

Şara ile görüştüler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geldi.

3+3 formatındaki karşılıklı ziyaretler

İki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler önemli bir yer tutuyor.
Bu çerçevede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli heyetle, 15 Ocak'ta Türkiye’yi ziyaret etmişti. Ziyaret çerçevesinde Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti.
Bu toplantıyı müteakiben Fidan, Güler ve Kalın’la birlikte 13 Mart'ta Suriye’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.
İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim'de Ankara’da düzenlenmişti.
Yaşar Güler, Hakan Fidan, Ahmed Şara, Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
DÜNYA
Ankara'dan kritik Suriye ziyareti: Fidan, Kalın, Güler temaslarda bulunuyor
12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала