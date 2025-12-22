Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması büyük bir engel
16:15 22.12.2025 (güncellendi: 16:38 22.12.2025)
© Murat GökBakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani
© Murat Gök
Abone ol
Şam'a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, "Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarı demek" ifadelerini kullanırken SDG'nin bazı faaliyetlerini 'İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olmasını büyük bir engel' olarak niteledi.
Suriye'nin başkentinde, Suriye Dışişleri bakanı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Önemli konuları tartıştık. Türkiye olarak Suriye için her türlü işbirliğine hazırız.
Tartıştığımız konular arasında Suriye ile İsrail arasındaki müzakerelerin sonuca ulaşmasını bekliyoruz Türkiye olarak.
İsrail’in bölgede yayılmacı politikalar izlemek yerine bölge ülkeleriyle anlaşması bölgenin de yararına küresel güvenliğe de katkı yapacak bir husus.
'SDG, Suriye yönetimine entegre olmalı'
Şam’daki arkadaşlarımızın SDG ile müzakerelerinin gidişatıyla ilgili de görüş alış verişinde bulunduk. SDG’nin Suriye yönetimine entegre olmasını, diyalog yoluyla yapması Suriye’nin refaha kavuşmasının önünde engel olmaktan çıkması önemli.
Diğer yandan DEAŞ ile mücadele önemli. Türkiye DEAŞ ile mücadele koalisyonunun üyesi. Türkiye olarak biz neler yapabilirizi konuştuk.
'SDG belli faaliyetlerini İsrail ile yürütüyor'
Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarı demek.
SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel.
Şara ile görüştüler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geldi.
3+3 formatındaki karşılıklı ziyaretler
İki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler önemli bir yer tutuyor.
Bu çerçevede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli heyetle, 15 Ocak'ta Türkiye’yi ziyaret etmişti. Ziyaret çerçevesinde Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti.
Bu toplantıyı müteakiben Fidan, Güler ve Kalın’la birlikte 13 Mart'ta Suriye’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.
İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim'de Ankara’da düzenlenmişti.