https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/disisleri-bakani-fidan-suriyenin-istikrari-turkiyenin-istikrari-demek-1102061108.html

Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması büyük bir engel

Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması büyük bir engel

Sputnik Türkiye

Şam'a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, "Suriye'nin istikrarı... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T16:15+0300

2025-12-22T16:15+0300

2025-12-22T16:38+0300

dünya

hakan fidan

suriye

şam

sdg

deaş

haberler

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102060924_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c42439dbd5ac4c923c8529fad278f8a4.jpg

Suriye'nin başkentinde, Suriye Dışişleri bakanı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 'SDG, Suriye yönetimine entegre olmalı''SDG belli faaliyetlerini İsrail ile yürütüyor' Şara ile görüştüler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geldi. 3+3 formatındaki karşılıklı ziyaretlerİki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler önemli bir yer tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ankaradan-kritik-suriye-ziyareti-fidan-kalin-guler-temaslarda-bulunuyor-1102048158.html

suriye

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, suriye, şam, sdg, deaş, haberler, türkiye