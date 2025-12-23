Rus vekil Slutskiy: Pistorius’un açıklamaları ‘havada ayakkabı değiştirme’ ustalığı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/rus-vekil-slutskiy-pistoriusun-aciklamalari-havada-ayakkabi-degistirme-ustaligi-1102132782.html
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un son açıklamalarını hedef aldı. Slutskiy, Pistorius’un söylem değişikliğini, Rusça’da hızlı fikir değiştirmeyi ifade eden “havada ayakkabı değiştirme” ifadesiyle tanımladı.Slutskiy, “Bundeswehr’in başındaki Pistorius tam bir ‘havada ayakkabı değiştirme’ ustalığı dersi veriyor. Şimdi 2029’da Rusya ile savaş çıkacağı yönündeki kendi kıyamet senaryolarını boşa çıkarıyor, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ters düşüyor ve NATO ile ülkemiz arasında askeri bir çatışma ihtimaline ‘inanmadığını’ söylüyor. Pistorius gerçeği mi gördü yoksa nihayet Vladimir Putin’i mi duydu?” ifadelerini kullandı.Pistorius, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Batı Avrupa ülkelerindeki bazı yetkililer ve politikacılar tarafından kanıt olmaksızın ‘gerçekçi’ olarak sunulan ve Moskova’nın da defalarca temelsiz olarak nitelendirdiği, 'Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik olası bir saldırısı' senaryosunu reddetmişti.Slutskiy, bu söylem değişikliğinin büyük olasılıkla ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisiyle bağlantılı olduğunu belirterek, söz konusu belgenin Avrupa’nın artık Washington’un öncelikleri arasında olmadığını gösterdiğini kaydetti.Rus vekil, Rusya’nın sahip olduğu ‘Oreşnik’, ‘Poseydon’ ve ‘Kinjal’ gibi en yeni silah sistemlerinin gücüne karşı koymaya yalnızca ‘kamikazelerin’ kalkışabileceğini vurgulayarak, “Yine de böyle bir ‘aydınlanma’, Avrupa’daki güvenlik krizinden çıkış yolları arayışına ivme kazandırabilir. Ancak Avrupalı liderler, kendi iktidar hırsları doğrultusunda, yalnızca AB’nin ekonomik potansiyelini tahrip ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
