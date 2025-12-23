AB’nin ‘savunma’ muamması: ‘Tarihe bakarsak Rusya hiçbir zaman Avrupa'ya saldırmamış, hep tersi olmuştur'

“Avrupa Birliği her zaman ekonomik bakımdan bir güç oldu. Hiçbir zaman askeri bir güç, bir jeopolitik güç konumuna gelmedi. Öncü ülke Almanya 100 milyar avroluk bir yatırımla silahlanmaya yeltendi. Aynı zamanda diğer ülkelerde de var. Sürekli zorunlu askerliği yeniden getirmeye karar verdiler fakat bu şimdi bu söyledikleri kadar kolay bir şey değil. Ben genellikle Avrupa halklarının biraz hedonizme fazla kendilerini kaptırdıkları kanaatindeyim öteden beri.

Dolayısıyla savaşacak insan bulmakta zorluk çekerler yani. Neticede geçenlerde izledim televizyonda. Şansölye Merz böyle işte insanlarla konuşuyor, genç bir çocuk, bir delikanlı, söz aldı ve “okuldan çıktıktan sonra iş bulamıyorum. Ben işte şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Şimdi bir de emeklilik reformu getiriyorsunuz. İlerideki emekliliğim de tehlikeye girdi. Ben bu ülke için niye savaşayım?" dedi. Şansölye de ne diyeceğini şaşırdı.”