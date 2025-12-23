https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/abnin-savunma-muammasi-tarihe-bakarsak-rusya-hicbir-zaman-avrupaya-saldirmamis-hep-tersi-olmustur-1102088169.html
AB’nin ‘savunma’ muamması: ‘Tarihe bakarsak Rusya hiçbir zaman Avrupa'ya saldırmamış, hep tersi olmuştur'
AB’nin ‘savunma’ muamması: ‘Tarihe bakarsak Rusya hiçbir zaman Avrupa'ya saldırmamış, hep tersi olmuştur'
Avrupa Birliği merkezinde Almanya başta olmak üzere açıklanan savunma bütçeleri ve "Rusya'yı bir tehdit" olarak gösterme açıklamaları gündem olmaya devam devam...
“Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağından bahsediyorlar. Tarihe bakacak olursak, Rusya hiçbir zaman Avrupa'ya saldırmamış, hep tam tersi olmuştur" diye sözlerine başlayan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BM Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin söylemlerini ve mevcut durumunu değerlendirdi. "Trump'ın iktidara yeniden gelmesiyle birlikte, Batı ittifakı içerisinde bir çatlama" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünver, "ABD'nin, Batı ülkelerinin daha şimdiye kadar olduğu gibi şartsız, koşulsuz, neyse yanında olmayacağını belirtmeye başladı. ABD’nin son strateji belgesi de bunun altını çiziyor yani ister istemez. Bu sefer telaşlanmaya başladılar” diyor.“AB her zaman ekonomik bir güç oldu. Hiçbir zaman askeri bir güç olmadı"Avrupa jeopolitiği konusunda uzman Ünver, Avrupa Birliği'ni ve ülkelerini şöyle değerlendiriyor:“Avrupa şu anda birazcık tabii endişeli, tedirgin çünkü ABD’nin devamlı arkada duran gücünü sanki artık bulamayacaklarını hissettiler" yorumu yapan Prof. Dr. Ünver sözlerini şöyle tamamlıyor:
AB’nin ‘savunma’ muamması: ‘Tarihe bakarsak Rusya hiçbir zaman Avrupa'ya saldırmamış, hep tersi olmuştur'
Avrupa Birliği merkezinde Almanya başta olmak üzere açıklanan savunma bütçeleri ve "Rusya'yı bir tehdit" olarak gösterme açıklamaları gündem olmaya devam devam ederken Avrupa jeopolitiği konusunda uzman BM Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, AB'nin gerginleşen ortamda "savaş söylemlerini" Sputnik Türkiye'ye değerlendirdi.
“Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağından bahsediyorlar. Tarihe bakacak olursak, Rusya hiçbir zaman Avrupa'ya saldırmamış, hep tam tersi olmuştur" diye sözlerine başlayan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BM Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin söylemlerini ve mevcut durumunu değerlendirdi.
"Trump'ın iktidara yeniden gelmesiyle birlikte, Batı ittifakı içerisinde bir çatlama" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünver, "ABD'nin, Batı ülkelerinin daha şimdiye kadar olduğu gibi şartsız, koşulsuz, neyse yanında olmayacağını belirtmeye başladı. ABD’nin son strateji belgesi de bunun altını çiziyor yani ister istemez. Bu sefer telaşlanmaya başladılar” diyor.
“AB her zaman ekonomik bir güç oldu. Hiçbir zaman askeri bir güç olmadı"
Avrupa jeopolitiği konusunda uzman Ünver, Avrupa Birliği'ni ve ülkelerini şöyle değerlendiriyor:
“Avrupa Birliği her zaman ekonomik bakımdan bir güç oldu. Hiçbir zaman askeri bir güç, bir jeopolitik güç konumuna gelmedi. Öncü ülke Almanya 100 milyar avroluk bir yatırımla silahlanmaya yeltendi. Aynı zamanda diğer ülkelerde de var. Sürekli zorunlu askerliği yeniden getirmeye karar verdiler fakat bu şimdi bu söyledikleri kadar kolay bir şey değil. Ben genellikle Avrupa halklarının biraz hedonizme fazla kendilerini kaptırdıkları kanaatindeyim öteden beri.
Dolayısıyla savaşacak insan bulmakta zorluk çekerler yani. Neticede geçenlerde izledim televizyonda. Şansölye Merz böyle işte insanlarla konuşuyor, genç bir çocuk, bir delikanlı, söz aldı ve “okuldan çıktıktan sonra iş bulamıyorum. Ben işte şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Şimdi bir de emeklilik reformu getiriyorsunuz. İlerideki emekliliğim de tehlikeye girdi. Ben bu ülke için niye savaşayım?" dedi. Şansölye de ne diyeceğini şaşırdı.”
“Avrupa şu anda birazcık tabii endişeli, tedirgin çünkü ABD’nin devamlı arkada duran gücünü sanki artık bulamayacaklarını hissettiler" yorumu yapan Prof. Dr. Ünver sözlerini şöyle tamamlıyor:
“Diğer taraftan Fransa'da, Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu anda ben Macron'un yeniden kazanacağını sanmıyorum. Aşırı sağa doğru evrilen bir Avrupa politikasıyla karşı karşıya kalacağız.
Almanya'da da eğer bir hükümet krizi olursa kaçınılmaz gözüküyor, Bir müddet sonra o AfD, Almanya için Alternatif partisi bir bakarsınız Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik Partileri olan o iki parti ile bir koalisyona gider ve aslında iç düzende ciddi sarsıntılara da sebebiyet verir diye düşünüyorum.”