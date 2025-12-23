https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/menderes-adasinda-kacak-yapilar-yikildi-esnaf-is-yerlerini-atese-verdi-1102129086.html
Menderes Adası'nda kaçak yapılar yıkıldı: Esnaf iş yerlerini ateşe verdi
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında 'Menderes Adası' olarak bilinen alandaki kaçak yapılara yönelik yıkım çalışmaları sırasında gerginlik... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Menderes Adası olarak bilinen yarımadada, uzun süredir devam eden kaçak yapılaşma ve arazi işgalleri nedeniyle yıkım kararı verildi.Operasyon öncesinde kaçak yapı sahiplerine boşaltmaları için süre verilmiş olmasına rağmen, bazı işletme sahipleri direniş gösterdi. Yıkımı engellemek amacıyla 2 kişi kendini bıçaklayarak zarar verirken, başka bir grup kendi mekanlarını ateşe verdi. Çıkan yangına itfaiye ekipleri ve olaylara müdahale için hazır bulunan TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) müdahale etti. Olaylar sırasında, kendine zarar veren 2 kişiyle ekiplere direnen 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.
17:58 23.12.2025 (güncellendi: 18:07 23.12.2025)
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında 'Menderes Adası' olarak bilinen alandaki kaçak yapılara yönelik yıkım çalışmaları sırasında gerginlik yaşandı. Olaylar sırasında 2 kişinin kendine bıçakla zarar verdiği, bazı işletmelerin ateşe verildiği bildirildi.
