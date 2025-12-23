https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/menderes-adasinda-kacak-yapilar-yikildi-esnaf-is-yerlerini-atese-verdi-1102129086.html

Menderes Adası'nda kaçak yapılar yıkıldı: Esnaf iş yerlerini ateşe verdi

Menderes Adası'nda kaçak yapılar yıkıldı: Esnaf iş yerlerini ateşe verdi

Sputnik Türkiye

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında 'Menderes Adası' olarak bilinen alandaki kaçak yapılara yönelik yıkım çalışmaları sırasında gerginlik... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-23T17:58+0300

2025-12-23T17:58+0300

2025-12-23T18:07+0300

türki̇ye

adana

adana büyükşehir belediyesi

adana emniyet müdürlüğü

adana valiliği

adana cumhuriyet başsavcılığı

esnaf

esnaf odaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102128739_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_86f603ed6aa8b595cdc23d54956121dd.jpg

Menderes Adası olarak bilinen yarımadada, uzun süredir devam eden kaçak yapılaşma ve arazi işgalleri nedeniyle yıkım kararı verildi.Operasyon öncesinde kaçak yapı sahiplerine boşaltmaları için süre verilmiş olmasına rağmen, bazı işletme sahipleri direniş gösterdi. Yıkımı engellemek amacıyla 2 kişi kendini bıçaklayarak zarar verirken, başka bir grup kendi mekanlarını ateşe verdi. Çıkan yangına itfaiye ekipleri ve olaylara müdahale için hazır bulunan TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) müdahale etti. Olaylar sırasında, kendine zarar veren 2 kişiyle ekiplere direnen 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bogazdaki-kacak-yapilar-bugun-yikilacak-1087615665.html

türki̇ye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, esnaf, esnaf odaları