https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bogazdaki-kacak-yapilar-bugun-yikilacak-1087615665.html

Boğaz'daki kaçak yapılar bugün yıkılacak

Boğaz'daki kaçak yapılar bugün yıkılacak

Sputnik Türkiye

Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki kaçak yapıların ve eklentilerin yıkımına bugün başlanılacak. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T08:53+0300

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türkiye

istanbul

çevre ve şehircilik bakanlığı

vaniköy

kaçak yapılaşma

yıkım

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetinin bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.Büyük tepki çekmiştiBakanlık, Vaniköy'deki izinsiz inşaatla ilgili olarak geçen hafta inceleme yapmıştı. Bakanlık, inceleme sonucunda yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetlerinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin de 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/istanbul-bogazinda-tepki-ceken-villa-insaati-durduruldu-insaatla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1087156577.html

türkiye

istanbul

vaniköy

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istanbul, çevre ve şehircilik bakanlığı, vaniköy, kaçak yapılaşma, yıkım