https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bogazdaki-kacak-yapilar-bugun-yikilacak-1087615665.html
Boğaz'daki kaçak yapılar bugün yıkılacak
Boğaz'daki kaçak yapılar bugün yıkılacak
Sputnik Türkiye
Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki kaçak yapıların ve eklentilerin yıkımına bugün başlanılacak. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T08:53+0300
2024-09-04T08:53+0300
2024-09-04T10:01+0300
türkiye
istanbul
çevre ve şehircilik bakanlığı
vaniköy
kaçak yapılaşma
yıkım
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetinin bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.Büyük tepki çekmiştiBakanlık, Vaniköy'deki izinsiz inşaatla ilgili olarak geçen hafta inceleme yapmıştı. Bakanlık, inceleme sonucunda yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetlerinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin de 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/istanbul-bogazinda-tepki-ceken-villa-insaati-durduruldu-insaatla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1087156577.html
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istanbul, çevre ve şehircilik bakanlığı, vaniköy, kaçak yapılaşma, yıkım
istanbul, çevre ve şehircilik bakanlığı, vaniköy, kaçak yapılaşma, yıkım
Boğaz'daki kaçak yapılar bugün yıkılacak
08:53 04.09.2024 (güncellendi: 10:01 04.09.2024)
Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki kaçak yapıların ve eklentilerin yıkımına bugün başlanılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetinin bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında, "İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, Vaniköy'deki izinsiz inşaatla ilgili olarak geçen hafta inceleme yapmıştı. Bakanlık, inceleme sonucunda yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetlerinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin de 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunulmuştu.