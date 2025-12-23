https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dunyada-ilk-cin-metanolle-calisan-akilli-ultra-buyuk-petrol-tankerini-hizmete-soktu-1102080199.html
Dünyada ilk: Çin, metanolle çalışan akıllı ultra büyük petrol tankerini hizmete soktu
23.12.2025
Dünyada ilk: Çin, metanolle çalışan akıllı ultra büyük petrol tankerini hizmete soktu
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) bildirdiğine göre, Çin, metanolle çalışan dünyanın ilk akıllı ultra büyük petrol tankerini işletmeye başladı. Ham petrol taşımak üzere tasarlanan tanker, Çin'in kuzeydoğu kıyı eyaleti Liaoning'deki Dalian şehrinde başarıyla hizmete girdi.
CCTV'nin haberine göre, yaklaşık 333 metre uzunluğundaki tanker, yaklaşık 2.1 milyon varil ham petrol taşıyabiliyor. Düşük emisyon üretmek ve akıllı kontrol yeteneklerine sahip olmak üzere tasarlanan tanker, diğerlerinin yanı sıra Ortadoğu'ya giden rotada hizmet verecek.
Tankerin, geleneksel yakıta kıyasla karbondioksit emisyonlarını yüzde 92 oranında azaltan çift yakıtlı metanol motoruyla çalıştığı bildirildi.
Habere göre, gemi akıllı bir platform, akıllı bir sıvı kargo yönetim sistemi ve akıllı bir makine dairesi işletme ve bakım sistemi ile donatıldı ve bu da geminin ekonomisini, verimliliğini ve güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.
Metanol, en basit yapılı alkol olarak biliniyor. Kimya ve enerji sektörlerinde yaygın kullanılan ve renksiz, sıvı yapıya sahip Metanol, doğalgazdan, kömürden veya yenilenebilir kaynaklardan (biyometanol, yeşil metanol) üretilebiliyor. Metanol, petrol ve gaz endüstrisinde çeşitli uygulamalarda, özellikle de sıvılaştırma ve taşıma süreçlerinde kullanılıyor.