Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dunyada-ilk-cin-metanolle-calisan-akilli-ultra-buyuk-petrol-tankerini-hizmete-soktu-1102080199.html
Dünyada ilk: Çin, metanolle çalışan akıllı ultra büyük petrol tankerini hizmete soktu
Dünyada ilk: Çin, metanolle çalışan akıllı ultra büyük petrol tankerini hizmete soktu
Sputnik Türkiye
Çin'de dünyanın ilk metanolle çalışan akıllı ultra büyük petrol tankeri çalışmaya başladı. Karbondioksit emisyonlarını yüzde 92 oranında azaltacağı bildirildi. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T04:24+0300
2025-12-23T04:24+0300
dünya
çin
petrol
tanker
metanol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092565587_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6422722cc92204411c1e1901aca5e087.jpg
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) bildirdiğine göre, Çin, metanolle çalışan dünyanın ilk akıllı ultra büyük petrol tankerini işletmeye başladı. Ham petrol taşımak üzere tasarlanan tanker, Çin'in kuzeydoğu kıyı eyaleti Liaoning'deki Dalian şehrinde başarıyla hizmete girdi. CCTV'nin haberine göre, yaklaşık 333 metre uzunluğundaki tanker, yaklaşık 2.1 milyon varil ham petrol taşıyabiliyor. Düşük emisyon üretmek ve akıllı kontrol yeteneklerine sahip olmak üzere tasarlanan tanker, diğerlerinin yanı sıra Ortadoğu'ya giden rotada hizmet verecek.Tankerin, geleneksel yakıta kıyasla karbondioksit emisyonlarını yüzde 92 oranında azaltan çift yakıtlı metanol motoruyla çalıştığı bildirildi.Habere göre, gemi akıllı bir platform, akıllı bir sıvı kargo yönetim sistemi ve akıllı bir makine dairesi işletme ve bakım sistemi ile donatıldı ve bu da geminin ekonomisini, verimliliğini ve güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.Metanol nedir?Metanol, en basit yapılı alkol olarak biliniyor. Kimya ve enerji sektörlerinde yaygın kullanılan ve renksiz, sıvı yapıya sahip Metanol, doğalgazdan, kömürden veya yenilenebilir kaynaklardan (biyometanol, yeşil metanol) üretilebiliyor. Metanol, petrol ve gaz endüstrisinde çeşitli uygulamalarda, özellikle de sıvılaştırma ve taşıma süreçlerinde kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/venezuella-bugun-venezuellayi-savunmak-barisi-uluslararasi-hukuku-ve-istikrari-savunmak-anlamina-1102080050.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092565587_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4e4a0ff9c37fbf31334a29025236dff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, petrol, tanker, metanol
çin, petrol, tanker, metanol

Dünyada ilk: Çin, metanolle çalışan akıllı ultra büyük petrol tankerini hizmete soktu

04:24 23.12.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinÇin
Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Abone ol
Çin'de dünyanın ilk metanolle çalışan akıllı ultra büyük petrol tankeri çalışmaya başladı. Karbondioksit emisyonlarını yüzde 92 oranında azaltacağı bildirildi.
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) bildirdiğine göre, Çin, metanolle çalışan dünyanın ilk akıllı ultra büyük petrol tankerini işletmeye başladı. Ham petrol taşımak üzere tasarlanan tanker, Çin'in kuzeydoğu kıyı eyaleti Liaoning'deki Dalian şehrinde başarıyla hizmete girdi.
CCTV'nin haberine göre, yaklaşık 333 metre uzunluğundaki tanker, yaklaşık 2.1 milyon varil ham petrol taşıyabiliyor. Düşük emisyon üretmek ve akıllı kontrol yeteneklerine sahip olmak üzere tasarlanan tanker, diğerlerinin yanı sıra Ortadoğu'ya giden rotada hizmet verecek.
Tankerin, geleneksel yakıta kıyasla karbondioksit emisyonlarını yüzde 92 oranında azaltan çift yakıtlı metanol motoruyla çalıştığı bildirildi.
Habere göre, gemi akıllı bir platform, akıllı bir sıvı kargo yönetim sistemi ve akıllı bir makine dairesi işletme ve bakım sistemi ile donatıldı ve bu da geminin ekonomisini, verimliliğini ve güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.

Metanol nedir?

Metanol, en basit yapılı alkol olarak biliniyor. Kimya ve enerji sektörlerinde yaygın kullanılan ve renksiz, sıvı yapıya sahip Metanol, doğalgazdan, kömürden veya yenilenebilir kaynaklardan (biyometanol, yeşil metanol) üretilebiliyor. Metanol, petrol ve gaz endüstrisinde çeşitli uygulamalarda, özellikle de sıvılaştırma ve taşıma süreçlerinde kullanılıyor.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
DÜNYA
Venezüella: Bugün Venezüella'yı savunmak, barışı, uluslararası hukuku ve istikrarı savunmak anlamına gelir
03:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала