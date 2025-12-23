Venezüella: Bugün Venezüella'yı savunmak, barışı, uluslararası hukuku ve istikrarı savunmak anlamına gelir

"Bu, uluslararası hukukun çerçevesi dışında, hatta Amerika'nın anayasal çerçevesinin bile dışında, ölümcül güç kullanımının sistematik bir uygulamasıyla ilgili olup, ABD Kongresi'nde ve ülke genelindeki kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere yol açmaktadır.

Bu çağrıyı size saygı ve sorumluluk ruhuyla yapıyorum ve her şeyden önce bu saldırganlık, korsanlık ve yargısız infaz eylemlerini kesin bir dille kınama gerekliliğini vurguluyorum. Ardından, askeri konuşlandırmaya, ablukaya ve silahlı saldırılara derhal son verilmesini talep ediyor ve bu olayların tekrarını önlemek, hesap sormak ve soruşturma yürütmek için çok taraflı sistemin mekanizmalarını harekete geçiriyoruz. Bugün Venezüella'yı savunmak, barışı, uluslararası hukuku ve istikrarı savunmak anlamına gelir.