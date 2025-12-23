https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/venezuella-bugun-venezuellayi-savunmak-barisi-uluslararasi-hukuku-ve-istikrari-savunmak-anlamina-1102080050.html
Venezüella: Bugün Venezüella'yı savunmak, barışı, uluslararası hukuku ve istikrarı savunmak anlamına gelir
Venezüella Dışişleri Bakanı Ivan Gil'in açıklamasına göre Venezüella, Birleşmiş Milletler'in 194 üye devletinin hükümetlerine ve halklarına diplomatik bir mesaj göndererek, ABD'nin Karayipler ve uluslararası sularda gerçekleştirdiği askeri saldırganlık ve korsanlık eylemlerini kınadı ve bunlara son verilmesini talep etti.Gil, Venezüella televizyon kanalı VTV'ye yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti tarafından çok tehlikeli bir saldırganlık tırmanışıyla karşı karşıyayız; bunun yankıları ülkemizin sınırlarının çok ötesine uzanıyor ve tüm bölgeyi ve uluslararası düzeni bir bütün olarak istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor" dedi.Ivan Khil, düzenlediği basın toplantısında, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun imzaladığı ve "Amerika'nın eylemleri, uluslararası hukukun, BM Şartı'nın, uluslararası ticaret kurallarının ve devletlerin egemenliğine saygı ilkelerinin açık bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadelerini içeren mektubun metnini okudu.14 Ağustos 2025'te ABD'nin, uyuşturucuyla mücadele operasyonu bahanesiyle, Venezüella kıyıları açıklarında nükleer denizaltı kullanımı da dahil olmak üzere, Karayipler'de son on yılların en büyük deniz ve hava konuşlandırmasını gerçekleştirmesi hatırlatan Khil sözlerine şöyle devam etti: Açıklamada, 2 Eylül ile 18 Aralık 2025 tarihleri arasında ABD güçlerinin Karayipler ve Doğu Pasifik'te sivil gemilere yönelik 28 silahlı saldırı gerçekleştirdiği ve bu saldırılar sonucunda 104 kişinin yargısız infaz edildiği, bunun da yaşam hakkı ve uluslararası insani kuralların ihlali anlamına geldiği belirtildi.Mesajda şunlar vurgulandı:
Venezüella Dışişleri Bakanı Ivan Gil'in açıklamasına göre Venezüella, Birleşmiş Milletler'in 194 üye devletinin hükümetlerine ve halklarına diplomatik bir mesaj göndererek, ABD'nin Karayipler ve uluslararası sularda gerçekleştirdiği askeri saldırganlık ve korsanlık eylemlerini kınadı ve bunlara son verilmesini talep etti.
Gil, Venezüella televizyon kanalı VTV'ye yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti tarafından çok tehlikeli bir saldırganlık tırmanışıyla karşı karşıyayız; bunun yankıları ülkemizin sınırlarının çok ötesine uzanıyor ve tüm bölgeyi ve uluslararası düzeni bir bütün olarak istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor" dedi.
Ivan Khil, düzenlediği basın toplantısında, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun imzaladığı ve "Amerika'nın eylemleri, uluslararası hukukun, BM Şartı'nın, uluslararası ticaret kurallarının ve devletlerin egemenliğine saygı ilkelerinin açık bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadelerini içeren mektubun metnini okudu.
14 Ağustos 2025'te ABD'nin, uyuşturucuyla mücadele operasyonu bahanesiyle, Venezüella kıyıları açıklarında nükleer denizaltı kullanımı da dahil olmak üzere, Karayipler'de son on yılların en büyük deniz ve hava konuşlandırmasını gerçekleştirmesi hatırlatan Khil sözlerine şöyle devam etti:
"Bu eylem, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasında yasaklanan doğrudan bir güç kullanma tehdidi oluşturmaktadır."
Açıklamada, 2 Eylül ile 18 Aralık 2025 tarihleri arasında ABD güçlerinin Karayipler ve Doğu Pasifik'te sivil gemilere yönelik 28 silahlı saldırı gerçekleştirdiği ve bu saldırılar sonucunda 104 kişinin yargısız infaz edildiği, bunun da yaşam hakkı ve uluslararası insani kuralların ihlali anlamına geldiği belirtildi.
Mesajda şunlar vurgulandı:
"Bu, uluslararası hukukun çerçevesi dışında, hatta Amerika'nın anayasal çerçevesinin bile dışında, ölümcül güç kullanımının sistematik bir uygulamasıyla ilgili olup, ABD Kongresi'nde ve ülke genelindeki kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere yol açmaktadır.
Bu çağrıyı size saygı ve sorumluluk ruhuyla yapıyorum ve her şeyden önce bu saldırganlık, korsanlık ve yargısız infaz eylemlerini kesin bir dille kınama gerekliliğini vurguluyorum. Ardından, askeri konuşlandırmaya, ablukaya ve silahlı saldırılara derhal son verilmesini talep ediyor ve bu olayların tekrarını önlemek, hesap sormak ve soruşturma yürütmek için çok taraflı sistemin mekanizmalarını harekete geçiriyoruz. Bugün Venezüella'yı savunmak, barışı, uluslararası hukuku ve istikrarı savunmak anlamına gelir.