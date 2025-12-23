Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/binlerce-ogrenciye-universiteye-donus-yolu-aciliyor-yilbasindan-sonra-af-meclise-gelecek-1102087987.html
Binlerce öğrenciye üniversiteye dönüş yolu açılıyor: Yılbaşından sonra 'af' Meclis'e gelecek
Binlerce öğrenciye üniversiteye dönüş yolu açılıyor: Yılbaşından sonra 'af' Meclis'e gelecek
Öğrenci affı konusu yılbaşından sonra TBMM'de değerlendirilecek. 23.12.2025
türki̇ye
erol özvar
tbmm
öğrenci affı
AK Parti, Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklarını sürdürürken, üzerinde çalışan taslağa göre, üniversite eğitim yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme geldi. Yılbaşı sonrası gündeme gelecekSabah'ın haberine göre, üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için af düzenlemesi yılbaşından sonra Meclis gündemine geliyor. Kanun teklifinden tıp fakültelerinde okuyan yaklaşık bin 200 öğrencinin yararlanması öngörülüyor.YÖK Başkanı açıklama yapmıştıYÖK Başkanı Erol Özvar, konunun TBMM’de değerlendirildiğini belirterek "Kaç öğrenci sistemin dışına çıktı, kaç tanesi içeride, konu bize intikal ettiğinde af konusunda görüşlerimizi paylaşacağız" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/mhp-ogrenci-affi-kanun-teklifini-meclise-sundu-universite-affi-cikacak-mi-1093645208.html
türki̇ye
SON HABERLER
tr_TR
11:51 23.12.2025 (güncellendi: 11:56 23.12.2025)
Öğrenci affı konusu yılbaşından sonra TBMM'de değerlendirilecek.
AK Parti, Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklarını sürdürürken, üzerinde çalışan taslağa göre, üniversite eğitim yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme geldi.

Yılbaşı sonrası gündeme gelecek

Sabah'ın haberine göre, üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için af düzenlemesi yılbaşından sonra Meclis gündemine geliyor. Kanun teklifinden tıp fakültelerinde okuyan yaklaşık bin 200 öğrencinin yararlanması öngörülüyor.

YÖK Başkanı açıklama yapmıştı

YÖK Başkanı Erol Özvar, konunun TBMM’de değerlendirildiğini belirterek "Kaç öğrenci sistemin dışına çıktı, kaç tanesi içeride, konu bize intikal ettiğinde af konusunda görüşlerimizi paylaşacağız" demişti.
Özel üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
TÜRKİYE
MHP, Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu: Üniversite affı çıkacak mı?
13 Şubat, 19:11
