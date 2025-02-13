https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/mhp-ogrenci-affi-kanun-teklifini-meclise-sundu-universite-affi-cikacak-mi-1093645208.html
MHP, Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu: Üniversite affı çıkacak mı?
MHP, Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu: Üniversite affı çıkacak mı?
Sputnik Türkiye
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, TBMM’de sunduğu Yükseköğretim Öğrenci Affı kanun teklifini komisyona iletti. Teklif, 6 Şubat depremlerinden etkilenen... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T19:11+0300
2025-02-13T19:11+0300
2025-02-13T19:11+0300
türkiye
üniversite
üniversite sınavı
açık üniversite
öğrenci
öğrenci affı
af
özel af
af teklifi
af yetkisi
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Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni sundu.Mersin Milletvekili Levent Uysal üniversite öğrencileri için af teklifini Meclis'e sunduklarını duyurdu. Teklif, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve üniversite hayatlarına devam edemeyen öğrencilerin, 30 Ekim 2025’e kadar başvurdukları yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine yeniden başlayabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlandı. Uysal, önerinin, depremzedelerin eğitim hayatlarına dönmelerine imkan tanırken, terör suçlarından mahkum olanlar gibi belirli suçlarla ilişiği kesilen kişilerin bu haktan yararlanamayacağını belirtti.Teklifin yürürlüğe girmesi durumunda, yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya üniversiteye kaydını yaptıramayan öğrencilerin, başvurdukları yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarım kalan eğitimine devam edeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ak-partili-ozlem-zengin-yegeni-hakkinda-ilk-kez-konustu-torpil-yapilacak-bir-durum-yok--1093642696.html
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üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, öğrenci, öğrenci affı, af, özel af, af teklifi, af yetkisi, kanun, kanun teklifi, torba kanun, kanun tasarısı, kanun iptali, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
MHP, Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu: Üniversite affı çıkacak mı?
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, TBMM’de sunduğu Yükseköğretim Öğrenci Affı kanun teklifini komisyona iletti. Teklif, 6 Şubat depremlerinden etkilenen binlerce öğrencinin üniversite eğitimlerine devam etme hakkı tanımayı amaçlıyor. Uysal, afet nedeniyle eğitim hayatında kesintiye uğrayan öğrencilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni sundu.
Mersin Milletvekili Levent Uysal üniversite öğrencileri için af teklifini Meclis'e sunduklarını duyurdu. Teklif, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve üniversite hayatlarına devam edemeyen öğrencilerin, 30 Ekim 2025’e kadar başvurdukları yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine yeniden başlayabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlandı. Uysal, önerinin, depremzedelerin eğitim hayatlarına dönmelerine imkan tanırken, terör suçlarından mahkum olanlar gibi belirli suçlarla ilişiği kesilen kişilerin bu haktan yararlanamayacağını belirtti.
Teklifin yürürlüğe girmesi durumunda, yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya üniversiteye kaydını yaptıramayan öğrencilerin, başvurdukları yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarım kalan eğitimine devam edeceği açıklandı.