https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/mhp-ogrenci-affi-kanun-teklifini-meclise-sundu-universite-affi-cikacak-mi-1093645208.html

MHP, Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu: Üniversite affı çıkacak mı?

MHP, Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu: Üniversite affı çıkacak mı?

Sputnik Türkiye

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, TBMM’de sunduğu Yükseköğretim Öğrenci Affı kanun teklifini komisyona iletti. Teklif, 6 Şubat depremlerinden etkilenen... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T19:11+0300

2025-02-13T19:11+0300

2025-02-13T19:11+0300

türkiye

üniversite

üniversite sınavı

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öğrenci

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af yetkisi

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Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Öğrenci Affı Kanun Teklifi'ni sundu.Mersin Milletvekili Levent Uysal üniversite öğrencileri için af teklifini Meclis'e sunduklarını duyurdu. Teklif, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve üniversite hayatlarına devam edemeyen öğrencilerin, 30 Ekim 2025’e kadar başvurdukları yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine yeniden başlayabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlandı. Uysal, önerinin, depremzedelerin eğitim hayatlarına dönmelerine imkan tanırken, terör suçlarından mahkum olanlar gibi belirli suçlarla ilişiği kesilen kişilerin bu haktan yararlanamayacağını belirtti.Teklifin yürürlüğe girmesi durumunda, yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya üniversiteye kaydını yaptıramayan öğrencilerin, başvurdukları yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarım kalan eğitimine devam edeceği açıklandı.

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