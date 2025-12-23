https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/bakan-uraloglundan-kopru-ve-otoyol-ucreti-aciklamasi-ne-kadar-artacak-1102087862.html

Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücreti açıklaması: Ne kadar artacak?

Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücreti açıklaması: Ne kadar artacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.Köprü ve otoyol ücretleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.

