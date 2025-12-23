https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/bakan-uraloglundan-kopru-ve-otoyol-ucreti-aciklamasi-ne-kadar-artacak-1102087862.html
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücreti açıklaması: Ne kadar artacak?
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücreti açıklaması: Ne kadar artacak?
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Karayollarına ait köprü ve otoyol... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T11:46+0300
2025-12-23T11:46+0300
2025-12-23T11:50+0300
ekonomi̇
köprü
otoyol
ücret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092488009_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a031763284cd0eb09edd35dd26cb149b.jpg
Köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.Köprü ve otoyol ücretleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/sigara-ve-alkole-zam-bekleniyor-1102065510.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092488009_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93a97397367f8de474675ff9176e0c62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
köprü ve otoyol ücreti açıklaması
köprü ve otoyol ücreti açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücreti açıklaması: Ne kadar artacak?
11:46 23.12.2025 (güncellendi: 11:50 23.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artacak." dedi.
Köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.
Köprü ve otoyol ücretleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.