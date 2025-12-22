https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/sigara-ve-alkole-zam-bekleniyor-1102065510.html

Sigara ve alkole zam bekleniyor

Sigara ve alkole zam bekleniyor

Sputnik Türkiye

Yeni yıla sayılı günler kala sigara ve alkol fiyatlarına yönelik zam beklentileri yeniden gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T18:07+0300

2025-12-22T18:07+0300

2025-12-22T18:17+0300

türki̇ye

zam

ara zam

ek zam

sigaraya zam

rakıya zam

alkol zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1e/1044396357_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_afd7b86bc066e877027194a6d700e731.jpg

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Elips Haber'den Albina Sıla Aslan'a yeni yılda gelmesi beklenen zamlı tarifelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Dündar, “Bu ÖTV oranı henüz açıklanmadı ilerleyen günlerde açıklandığında net bir şey söylemek mümkün olacak. Ama bizim tahminlerimiz alkole gelecek zam miktarı olarak yüzde 15 ve yüzde 20 oranlarında. Tabi bu ÖTV oranı ve maliyet zammıyla şekillenecek ama bizim beklentimiz yüzde 15 oranında. Sigara içinde en fazla 5 TL gibi bir zam bekliyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/sigara-ve-cep-telefonunda-otv-oranlari-yeniden-belirlendi-fiyatlar-dusecek-mi-1100440223.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zam, ara zam, ek zam, sigaraya zam, rakıya zam, alkol zam