Sigara ve alkole zam bekleniyor
Yeni yıla sayılı günler kala sigara ve alkol fiyatlarına yönelik zam beklentileri yeniden gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Elips Haber'den Albina Sıla Aslan'a yeni yılda gelmesi beklenen zamlı tarifelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Dündar, “Bu ÖTV oranı henüz açıklanmadı ilerleyen günlerde açıklandığında net bir şey söylemek mümkün olacak. Ama bizim tahminlerimiz alkole gelecek zam miktarı olarak yüzde 15 ve yüzde 20 oranlarında. Tabi bu ÖTV oranı ve maliyet zammıyla şekillenecek ama bizim beklentimiz yüzde 15 oranında. Sigara içinde en fazla 5 TL gibi bir zam bekliyoruz'' dedi.
Sigara ve alkole zam bekleniyor
18:07 22.12.2025 (güncellendi: 18:17 22.12.2025)
Yeni yıla sayılı günler kala sigara ve alkol fiyatlarına yönelik zam beklentileri yeniden gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2026 yılı başında alkol ürünlerinde yüzde 15 ila 20, sigarada ise paket başına yaklaşık 5 TL artış öngördüklerini açıkladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Elips Haber'den Albina Sıla Aslan'a yeni yılda gelmesi beklenen zamlı tarifelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dündar, “Bu ÖTV oranı henüz açıklanmadı ilerleyen günlerde açıklandığında net bir şey söylemek mümkün olacak. Ama bizim tahminlerimiz alkole gelecek zam miktarı olarak yüzde 15 ve yüzde 20 oranlarında. Tabi bu ÖTV oranı ve maliyet zammıyla şekillenecek ama bizim beklentimiz yüzde 15 oranında. Sigara içinde en fazla 5 TL gibi bir zam bekliyoruz'' dedi.