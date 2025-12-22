https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/yataginda-olu-bulunmustu-leyla-mizrahinin-olum-nedeni-aciklandi-1102040788.html

Yatağında ölü bulunmuştu: Leyla Mizrahi’nin ölüm nedeni açıklandı

Yatağında ölü bulunmuştu: Leyla Mizrahi’nin ölüm nedeni açıklandı

Sputnik Türkiye

Özgörkey Ailesi’nin kızı Leyla Mizrahi, İstanbul’daki evinde yatağında ölü bulunmuştu. Sosyete ve iş dünyasında büyük üzüntü yaratan vefatla ilgili yürütülen... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T08:30+0300

2025-12-22T08:30+0300

2025-12-22T08:30+0300

yaşam

leyla mizrahi

kemal aktaş

rahmi koç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102040906_0:8:522:302_1920x0_80_0_0_10445407d9dd73a79422c5e3143603bb.jpg

Türkiye’nin en zengin ve tanınmış ailelerinden birine mensup olan Leyla Mizrahi, cumartesi sabahı İstanbul’daki evinde, yatağında hareketsiz halde bulundu. Henüz 32 yaşında ve 5 aylık bir bebek annesi olan Mizrahi’nin ani ölümü, cemiyet hayatında derin üzüntü yarattı.Savcılık: Ölüm nedeni kalp kriziOlayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında yapılan incelemeler tamamlandı. Savcılık, Leyla Mizrahi’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı. Yetkililer, ölümde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını bildirdi.İzmir’in önde gelen ailelerinden Özgörkey Ailesi’nin mensubu olan Leyla Mizrahi, İzmirli iş insanı Kemal Aktaş ile Özlem Özgörkey’in kızıydı. Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişti.5 ay önce anne olmuştuLeyla–Ralfi Mizrahi çifti, yaklaşık 5 ay önce dünyaya gelen oğullarıyla büyük bir mutluluk yaşamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/batida-saganak-ve-kar-doguda-ise-buzlanma-ve-sis-etkili-olacak-1102035909.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

leyla mizrahi, kemal aktaş, rahmi koç