https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/yataginda-olu-bulunmustu-leyla-mizrahinin-olum-nedeni-aciklandi-1102040788.html
Yatağında ölü bulunmuştu: Leyla Mizrahi’nin ölüm nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
Özgörkey Ailesi’nin kızı Leyla Mizrahi, İstanbul’daki evinde yatağında ölü bulunmuştu. Sosyete ve iş dünyasında büyük üzüntü yaratan vefatla ilgili yürütülen... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T08:30+0300
2025-12-22T08:30+0300
2025-12-22T08:30+0300
yaşam
leyla mizrahi
kemal aktaş
rahmi koç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102040906_0:8:522:302_1920x0_80_0_0_10445407d9dd73a79422c5e3143603bb.jpg
Türkiye’nin en zengin ve tanınmış ailelerinden birine mensup olan Leyla Mizrahi, cumartesi sabahı İstanbul’daki evinde, yatağında hareketsiz halde bulundu. Henüz 32 yaşında ve 5 aylık bir bebek annesi olan Mizrahi’nin ani ölümü, cemiyet hayatında derin üzüntü yarattı.Savcılık: Ölüm nedeni kalp kriziOlayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında yapılan incelemeler tamamlandı. Savcılık, Leyla Mizrahi’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı. Yetkililer, ölümde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını bildirdi.İzmir’in önde gelen ailelerinden Özgörkey Ailesi’nin mensubu olan Leyla Mizrahi, İzmirli iş insanı Kemal Aktaş ile Özlem Özgörkey’in kızıydı. Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişti.5 ay önce anne olmuştuLeyla–Ralfi Mizrahi çifti, yaklaşık 5 ay önce dünyaya gelen oğullarıyla büyük bir mutluluk yaşamıştı.
