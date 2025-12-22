Meteoroloji il il uyardı: Kar, sağanak ve dondurucu soğuk etkili olacak
06:53 22.12.2025 (güncellendi: 08:01 22.12.2025)
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağış bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in, İç Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hortum riski var
Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
EGE
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İzmir – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı
Muğla – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; sabah saatlerinde kıyılarda yer yer kuvvetli
AKDENİZ
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Adana – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; yer yer kuvvetli
Hatay – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; akşamdan sonra kuzeydoğu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Eskişehir – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; akşamdan sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Kayseri – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşamdan sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar
Konya – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Bolu – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar
Düzce – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Sinop – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinden sonra yağmurlu
Rize – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Genel Durum: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum – 5°C – Parçalı bulutlu
Kars – 3°C – Parçalı bulutlu
Malatya – 9°C – Parçalı bulutlu
Van – 7°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batman – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 9°C – Parçalı ve az bulutlu