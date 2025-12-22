Türkiye
Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var
Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var
Suriye Ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep’te çatışma çıktı. Kentin Aşrafiye ve Şeyh Maksoud mahalleleri çevresinde başlayan çatışmaların... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Halep’te Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, SDG unsurları Şeyh Maksoud ve Aşrafiye mahalleleri çevresindeki bölgeleri ağır silahlarla bombalıyor. Çatışma seslerinin Halep’in birçok noktasından duyulduğu ifade edildi.Çatışmalar sırasında Halep’te iki konut binasına top mermilerinin isabet ettiği, bazı bölgelerde ise yoğun topçu ateşi seslerinin duyulduğu aktarıldı. Olaylarda çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var

Suriye Ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep’te çatışma çıktı. Kentin Aşrafiye ve Şeyh Maksoud mahalleleri çevresinde başlayan çatışmaların sürdüğü bildirildi.
Halep’te Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, SDG unsurları Şeyh Maksoud ve Aşrafiye mahalleleri çevresindeki bölgeleri ağır silahlarla bombalıyor. Çatışma seslerinin Halep’in birçok noktasından duyulduğu ifade edildi.
Çatışmalar sırasında Halep’te iki konut binasına top mermilerinin isabet ettiği, bazı bölgelerde ise yoğun topçu ateşi seslerinin duyulduğu aktarıldı. Olaylarda çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.
