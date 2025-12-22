https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/suriye-ordusu-ve-sdg-arasinda-catisma-cikti-cok-sayida-yarali-var-1102066963.html
Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var
2025-12-22T20:05+0300
2025-12-22T20:05+0300
2025-12-22T20:05+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099272557_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afa515318dc5751f36dd48b625b84c18.jpg
Halep’te Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, SDG unsurları Şeyh Maksoud ve Aşrafiye mahalleleri çevresindeki bölgeleri ağır silahlarla bombalıyor. Çatışma seslerinin Halep’in birçok noktasından duyulduğu ifade edildi.Çatışmalar sırasında Halep’te iki konut binasına top mermilerinin isabet ettiği, bazı bölgelerde ise yoğun topçu ateşi seslerinin duyulduğu aktarıldı. Olaylarda çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.
