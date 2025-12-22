https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ankaradan-kritik-suriye-ziyareti-fidan-kalin-guler-temaslarda-bulunuyor-1102048158.html

Ankara'dan kritik Suriye ziyareti: Fidan, Kalın, Güler temaslarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulunuyor. Gündemde 10 Mart... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmelerde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra güvenlik başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak.Görüşmelerde, son bir yılda Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla nasıl şekillendiğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.Ayrıca, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından önem taşıyan '10 Mart Mutabakatı'nın sahadaki uygulanma sürecinin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.IŞİD ile mücadeleTemaslarda, İsrail’in saldırıları nedeniyle Suriye’nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin de gündeme gelmesi öngörülüyor.Özellikle mevcut kırılganlıktan yararlanmaya çalışan IŞİD’in yeniden güç kazanmasının önüne geçilmesi konusu görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

