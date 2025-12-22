https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ankaradan-kritik-suriye-ziyareti-fidan-kalin-guler-temaslarda-bulunuyor-1102048158.html
Ankara'dan kritik Suriye ziyareti: Fidan, Kalın, Güler temaslarda bulunuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulunuyor. Gündemde 10 Mart... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T12:34+0300
2025-12-22T12:34+0300
2025-12-22T12:59+0300
dünya
hakan fidan
i̇brahim kalın
suriye
işi̇d
milli savunma bakanı
şam
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102048004_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f380b0258c1efe115732b21ae97e0f59.jpg
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmelerde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra güvenlik başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak.Görüşmelerde, son bir yılda Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla nasıl şekillendiğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.Ayrıca, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından önem taşıyan '10 Mart Mutabakatı'nın sahadaki uygulanma sürecinin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.IŞİD ile mücadeleTemaslarda, İsrail’in saldırıları nedeniyle Suriye’nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin de gündeme gelmesi öngörülüyor.Özellikle mevcut kırılganlıktan yararlanmaya çalışan IŞİD’in yeniden güç kazanmasının önüne geçilmesi konusu görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
suriye
şam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102048004_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d160788e5b08890fbecd725396200467.jpg
hakan fidan, i̇brahim kalın, suriye, işi̇d, milli savunma bakanı, şam, haberler, türkiye
Ankara'dan kritik Suriye ziyareti: Fidan, Kalın, Güler temaslarda bulunuyor
12:34 22.12.2025 (güncellendi: 12:59 22.12.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulunuyor. Gündemde 10 Mart mutabakatı ve İsrail'in Suriye saldırılarının da olması bekleniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmelerde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra güvenlik başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak.
Görüşmelerde, son bir yılda Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla nasıl şekillendiğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Ayrıca, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından önem taşıyan '10 Mart Mutabakatı'nın sahadaki uygulanma sürecinin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Temaslarda, İsrail’in saldırıları nedeniyle Suriye’nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin de gündeme gelmesi öngörülüyor.
Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları çerçevesinde, Suriye’nin IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na son dönemde katılımı bağlamında, örgütün sahadaki olası yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesine yönelik iş birliği olanakları değerlendirilecek.
Özellikle mevcut kırılganlıktan yararlanmaya çalışan IŞİD’in yeniden güç kazanmasının önüne geçilmesi konusu görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.