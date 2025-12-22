Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ankaradan-kritik-suriye-ziyareti-fidan-kalin-guler-temaslarda-bulunuyor-1102048158.html
Ankara'dan kritik Suriye ziyareti: Fidan, Kalın, Güler temaslarda bulunuyor
Ankara'dan kritik Suriye ziyareti: Fidan, Kalın, Güler temaslarda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulunuyor. Gündemde 10 Mart... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T12:34+0300
2025-12-22T12:59+0300
dünya
hakan fidan
i̇brahim kalın
suriye
işi̇d
milli savunma bakanı
şam
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102048004_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f380b0258c1efe115732b21ae97e0f59.jpg
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmelerde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra güvenlik başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak.Görüşmelerde, son bir yılda Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla nasıl şekillendiğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.Ayrıca, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından önem taşıyan '10 Mart Mutabakatı'nın sahadaki uygulanma sürecinin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.IŞİD ile mücadeleTemaslarda, İsrail’in saldırıları nedeniyle Suriye’nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin de gündeme gelmesi öngörülüyor.Özellikle mevcut kırılganlıktan yararlanmaya çalışan IŞİD’in yeniden güç kazanmasının önüne geçilmesi konusu görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/abdnin-suriye-temsilcisi-barrack-israil-basbakani-netanyahu-ile-bir-araya-geldi-1101817088.html
suriye
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102048004_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d160788e5b08890fbecd725396200467.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, i̇brahim kalın, suriye, işi̇d, milli savunma bakanı, şam, haberler, türkiye
hakan fidan, i̇brahim kalın, suriye, işi̇d, milli savunma bakanı, şam, haberler, türkiye

Ankara'dan kritik Suriye ziyareti: Fidan, Kalın, Güler temaslarda bulunuyor

12:34 22.12.2025 (güncellendi: 12:59 22.12.2025)
İbrahim Kalın, Yaşar Güler, Hakan Fidan
İbrahim Kalın, Yaşar Güler, Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulunuyor. Gündemde 10 Mart mutabakatı ve İsrail'in Suriye saldırılarının da olması bekleniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmelerde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra güvenlik başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak.
Görüşmelerde, son bir yılda Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla nasıl şekillendiğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Ayrıca, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından önem taşıyan '10 Mart Mutabakatı'nın sahadaki uygulanma sürecinin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.

IŞİD ile mücadele

Temaslarda, İsrail’in saldırıları nedeniyle Suriye’nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin de gündeme gelmesi öngörülüyor.
Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları çerçevesinde, Suriye’nin IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na son dönemde katılımı bağlamında, örgütün sahadaki olası yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesine yönelik iş birliği olanakları değerlendirilecek.
Özellikle mevcut kırılganlıktan yararlanmaya çalışan IŞİD’in yeniden güç kazanmasının önüne geçilmesi konusu görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Tom Barrack ve Netanyahu bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
DÜNYA
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi
15 Aralık, 17:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала