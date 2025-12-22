https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/super-ligin-ikinci-yari-fiksturu-aciklandi-2026-yilinin-ilk-maci-belli-oldu-1102067364.html

Süper Lig'in ikinci yarı fikstürü açıklandı: 2026 yılının ilk maçı belli oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre ikinci yarı, RAMS... 22.12.2025

2025-12-22T20:40+0300

2025-12-22T20:40+0300

2025-12-22T20:40+0300

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının başlangıç maçları ve 18 ve 19. haftaların programı netleşti.TFF, karşılaşmaların saat ve stat bilgilerinin resmi internet sitesinden takip edilebileceğini duyurdu.18. ve 19. haftanın karşılaşmaları şu şekilde:18. Hafta17 Ocak 2026 Cumartesi18 Ocak 2026 Pazar19 Ocak 2026 Pazartesi19. Hafta23 Ocak 2026 Cuma24 Ocak 2026 Cumartesi25 Ocak 2026 Pazar26 Ocak 2026 Pazartesi

