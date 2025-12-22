Türkiye
Süper Lig'in ikinci yarı fikstürü açıklandı: 2026 yılının ilk maçı belli oldu
Süper Lig'in ikinci yarı fikstürü açıklandı: 2026 yılının ilk maçı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre ikinci yarı, RAMS...
Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının başlangıç maçları ve 18 ve 19. haftaların programı netleşti.TFF, karşılaşmaların saat ve stat bilgilerinin resmi internet sitesinden takip edilebileceğini duyurdu.18. ve 19. haftanın karşılaşmaları şu şekilde:18. Hafta17 Ocak 2026 Cumartesi18 Ocak 2026 Pazar19 Ocak 2026 Pazartesi19. Hafta23 Ocak 2026 Cuma24 Ocak 2026 Cumartesi25 Ocak 2026 Pazar26 Ocak 2026 Pazartesi
Süper Lig'in ikinci yarı fikstürü açıklandı: 2026 yılının ilk maçı belli oldu

20:40 22.12.2025
Trendyol Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre ikinci yarı, RAMS Başakşehir FK– Fatih Karagümrük ve Galatasaray–Gaziantep FK karşılaşmalarıyla başlayacak.
Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının başlangıç maçları ve 18 ve 19. haftaların programı netleşti.
TFF, karşılaşmaların saat ve stat bilgilerinin resmi internet sitesinden takip edilebileceğini duyurdu.

18. ve 19. haftanın karşılaşmaları şu şekilde:

18. Hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi
17.00 | RAMS Başakşehir FK – Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
20.00 | Galatasaray – Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar
14.30 | Kasımpaşa – Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
17.00 | Gençlerbirliği – Samsunspor (Eryaman Stadyumu)
17.00 | Kocaelispor – Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu)
20.00 | Alanyaspor – Fenerbahçe (Alanya Oba Stadyumu)
19 Ocak 2026 Pazartesi
17.00 | Konyaspor – Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
20.00 | Göztepe – Rizespor (Gürsel Aksel Stadyumu)
20.00 | Beşiktaş – Kayserispor (Tüpraş Stadyumu)
19. Hafta
23 Ocak 2026 Cuma
20.00 | Trabzonspor – Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak 2026 Cumartesi
14.30 | Kayserispor – RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)
17.00 | Samsunspor – Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)
20.00 | Fatih Karagümrük – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
25 Ocak 2026 Pazar
14.30 | Gaziantep FK – Konyaspor (Gaziantep Stadyumu)
17.00 | Antalyaspor – Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 | Rizespor – Alanyaspor (Çaykur Didi Stadyumu)
20.00 | Fenerbahçe – Göztepe (Chobani Stadyumu)
26 Ocak 2026 Pazartesi
20.00 | Eyüpspor – Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)
