TFF bahis soruşturması kapsamında 29 futbolcunun itirazlarını reddetti
22.12.2025
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yapılan toplantıda Tahkim Kurulu'nun bahis eylemi sebebiyle ceza alan 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğünü açıkladı.Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulu'nun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği belirtildi.Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.
20:34 22.12.2025 (güncellendi: 20:35 22.12.2025)
